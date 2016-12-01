За разлив нефти у побережья Сахалина судовладелец заплатил 329 млн

За масштабный разлив нефтепродуктов у побережья Сахалина судовладелец заплатил более 329 млн рублей. Арбитражный суд Сахалинской области удовлетворил иск Росприроднадзора к компании «ДВ-Акватория».



Как сообщает ИА SakhalinMedia, 8 ноября 2015 года во время шторма на каменистую отмель акватории Невельска выбросило танкер «Надежда». Из-за повреждения корпуса судна загрязнилось свыше 20 тыс. кв. м акватории Татарского пролива и 7 км береговой полосы морского порта Невельск.



К очистке берега, помимо специалистов, привлекались добровольцы. Затонувшее судно еще несколько месяцев после ликвидации основного объема мазута продолжало источать загрязняющие вещества в морскую воду.

В ходе расследования было установлено, что в морском порту Ванино с причала компании «Трансбункер-Ванино» на борт танкера было погружено 744 т нефтепродуктов. Затем часть груза была отгружена и на момент выхода «Надежды» в акваторию морского порта Невельск на борту оставалось 585 т нефтепродуктов.

