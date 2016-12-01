Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

За разлив нефти у побережья Сахалина судовладелец заплатил 329 млн

Из-за повреждения корпуса танкера загрязнилось более 20 тыс. кв. м акватории Татарского пролива

За масштабный разлив нефтепродуктов у побережья Сахалина судовладелец заплатил более 329 млн рублей. Арбитражный суд Сахалинской области удовлетворил иск Росприроднадзора к компании «ДВ-Акватория».

Как сообщает ИА SakhalinMedia, 8 ноября 2015 года во время шторма на каменистую отмель акватории Невельска выбросило танкер «Надежда». Из-за повреждения корпуса судна загрязнилось свыше 20 тыс. кв. м акватории Татарского пролива и 7 км береговой полосы морского порта Невельск.

К очистке берега, помимо специалистов, привлекались добровольцы. Затонувшее судно еще несколько месяцев после ликвидации основного объема мазута продолжало источать загрязняющие вещества в морскую воду.

В ходе расследования было установлено, что в морском порту Ванино с причала компании «Трансбункер-Ванино» на борт танкера было погружено 744 т нефтепродуктов. Затем часть груза была отгружена и на момент выхода «Надежды» в акваторию морского порта Невельск на борту оставалось 585 т нефтепродуктов.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

За разлив нефти у побережья Сахалина судовладелец заплатил 329 млн

Из-за повреждения корпуса танкера загрязнилось более 20 тыс. кв. м акватории Татарского пролива

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Руслан Гринберг

экономист

Все мнения

Мнение

Вадим Покровский

академик

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке