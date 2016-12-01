Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Минтранс РФ изучит возможность пуска высокоскоростных поездов в Крым

Железнодорожное сообщение планируют наладить по мосту через Керченский пролив

Минтранс РФ изучит возможность запуска скоростного или высокоскоростного железнодорожного сообщения с Крымом по мосту через Керченский пролив, сообщил глава ведомства Максим Соколов.

Министр напомнил, что стратегия развития скоростного и высокоскоростного сообщения была утверждена в начале 2014 года и не могла учесть изменения внешнеполитической обстановки, в том числе воссоединения с Крымом.

По его словам, министерство предложит правительству обновить эту стратегию, чтобы «имплементировать в соответствии с документами стратегического планирования транспортную систему Крыма в общий транспортный комплекс РФ», передает «РИА Новости».

Соколов напомнил, что согласно стратегии сейчас южное направление высокоскоростного движения «от Краснодара замыкается на Сочи».

Министр предположил, что вторая ветка этого направления «может в том числе идти в сторону Симферополя», отметив, что в Минтрансе «таких предложений пока еще не готовили».

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Минтранс РФ изучит возможность пуска высокоскоростных поездов в Крым

Железнодорожное сообщение планируют наладить по мосту через Керченский пролив

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Вся инфографика

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке