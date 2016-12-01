Минтранс РФ изучит возможность пуска высокоскоростных поездов в Крым

Минтранс РФ изучит возможность запуска скоростного или высокоскоростного железнодорожного сообщения с Крымом по мосту через Керченский пролив, сообщил глава ведомства Максим Соколов.

Министр напомнил, что стратегия развития скоростного и высокоскоростного сообщения была утверждена в начале 2014 года и не могла учесть изменения внешнеполитической обстановки, в том числе воссоединения с Крымом.

По его словам, министерство предложит правительству обновить эту стратегию, чтобы «имплементировать в соответствии с документами стратегического планирования транспортную систему Крыма в общий транспортный комплекс РФ», передает «РИА Новости».

Соколов напомнил, что согласно стратегии сейчас южное направление высокоскоростного движения «от Краснодара замыкается на Сочи».

Министр предположил, что вторая ветка этого направления «может в том числе идти в сторону Симферополя», отметив, что в Минтрансе «таких предложений пока еще не готовили».