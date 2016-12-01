МИД: посольства выясняют местонахождение похищенных пиратами моряков

Посольства России в настоящий момент выясняют местонахождение захваченных моряков судна «Сароник Бриз». Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«В территориальных водах Бенина были захвачены трое моряков — российских граждан, которые были увезены нападавшими в неизвестном направлении. Связь с ними пока не установлена», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

При этом уточняется, что судно с остальными членами экипажа возвратилось в порт Котону. Их состояние оценивается как удовлетворительное. На борту есть продовольствие и топливо.

В сообщении также говорится о том, что в настоящий момент посольства России в Бенине и Нигерии находятся в тесном контакте с властями государств и представителями судовладельца.