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ВВС выпустила «таинственный» тизер нового сезона «Шерлока»

Три новых серии поклонники британского детектива смогут увидеть уже 1 января 2017 года

Фото: promo photo of Sherlock

ВВС обрадовало поклонников новым 15-секундным тизером нового сезона популярного британского сериала «Шерлок». В соцсетях видео тут же прозвали «таинственным» и принялись выдвигать гипотезы, что бы это могло значить.

На записи детектив Шерлок Холмс в компании своего друга доктора Джона Ватсона сидят в креслах друг напротив друга в гостиной на Бейкер-стрит и задумчиво смотрят на затопившую помещение воду.

Ранее СМИ, цитируя Бенедикта Камбербэтча, исполнителя главной роли, заявляли о том, что четвертый сезон может стать последним, поскольку сюжет трех серий грядущего четвертого сезона приводит к финалу, продолжить события которого будет сложно. Позднее Камбербэтч заявил, что не имел в виду окончание сериала как таковое и счастлив будет и дальше продолжать играть знаменитого детектива.

После появления в официальном Twitter телеканала BBC One анонса двух стартовых серий некоторые поклонники увидели в названиях The Six Thatchers («Шесть Тэтчер») и The Lying Detective («Лживый детектив») явные намеки на рассказы Артура Конан Дойля «Шесть Наполеонов» и «Шерлок Холмс при смерти», сообщает телеканал «360».

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

ВВС выпустила «таинственный» тизер нового сезона «Шерлока»

ВВС выпустила «таинственный» тизер нового сезона «Шерлока»Три новых серии поклонники британского детектива смогут увидеть уже 1 января 2017 года

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