Российский вертолет уничтожен на базе миссии ООН в Мали

Российский вертолет практически уничтожен на территории базы миссии ООН в Мали в результате атаки террориста-смертника, подорвавшегося на автомобиле. Об этом сообщил источник в пресс-службе миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA).



Пассажирский вертолет, зарегистрированный в России и работавший с ООН по контракту, получил серьезные повреждения.



«Террорист-смертник проехал на территорию аэропорта на машине, груженной взрывчаткой, и подорвал себя. Других жертв в результате теракта, по предварительным данным, нет», — цитирует «Интерфакс» сообщение представителя миссии ООН.



Пострадавших в ходе нападения нет, члены экипажа во время нападения на борту отсутствовали, передает «ТВ Центр».

Получили повреждения еще несколько воздушных судов, находившихся неподалеку от эпицентра взрыва.