Российский вертолет уничтожен на базе миссии ООН в Мали

Смертник, прорвавшийся на территорию аэропорта на автомобиле, груженном взрывчаткой, подорвал себя
Российский вертолет практически уничтожен на территории базы миссии ООН в Мали в результате атаки террориста-смертника, подорвавшегося на автомобиле. Об этом сообщил источник в пресс-службе миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA).
Пассажирский вертолет, зарегистрированный в России и работавший с ООН по контракту, получил серьезные повреждения.
«Террорист-смертник проехал на территорию аэропорта на машине, груженной взрывчаткой, и подорвал себя. Других жертв в результате теракта, по предварительным данным, нет», — цитирует «Интерфакс» сообщение представителя миссии ООН.
Пострадавших в ходе нападения нет, члены экипажа во время нападения на борту отсутствовали, передает «ТВ Центр».
Получили повреждения еще несколько воздушных судов, находившихся неподалеку от эпицентра взрыва.