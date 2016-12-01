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Российский вертолет уничтожен на базе миссии ООН в Мали

Смертник, прорвавшийся на территорию аэропорта на автомобиле, груженном взрывчаткой, подорвал себя

Российский вертолет практически уничтожен на территории базы миссии ООН в Мали в результате атаки террориста-смертника, подорвавшегося на автомобиле. Об этом сообщил источник в пресс-службе миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA).

Пассажирский вертолет, зарегистрированный в России и работавший с ООН по контракту, получил серьезные повреждения.

«Террорист-смертник проехал на территорию аэропорта на машине, груженной взрывчаткой, и подорвал себя. Других жертв в результате теракта, по предварительным данным, нет», — цитирует «Интерфакс» сообщение представителя миссии ООН.

Пострадавших в ходе нападения нет, члены экипажа во время нападения на борту отсутствовали, передает «ТВ Центр».

Получили повреждения еще несколько воздушных судов, находившихся неподалеку от эпицентра взрыва.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Российский вертолет уничтожен на базе миссии ООН в Мали

Смертник, прорвавшийся на территорию аэропорта на автомобиле, груженном взрывчаткой, подорвал себя

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