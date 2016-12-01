РФ намерена бороться с вмешательством во внутренние дела стран

В опубликованной в четверг концепции внешней политики говорится, что Россия будет противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела государств для осуществления незаконной смены власти.



Новая версия концепции внешней политики, утвержденная президентом Путиным, заменила предшествующий документ.



«Российская Федерация намерена противодействовать... попыткам вмешательства во внутренние дела государств в целях осуществления неконституционной смены власти», — говорится в документе. Уточняется, что под попытками вмешательства имеются в виду поддержки негосударственных субъектов, среди которых террористические и экстремистские организации.