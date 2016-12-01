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Суд отказался принять иск о блокировке Facebook в РФ

Закрыть доступ к соцсети в России требовал активист Тимур Булатов

Петербургский городской суд отказался рассматривать иск с требованием заблокировать работу в России социальной сети Facebook.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Среди причин отказа указано несоответствие иска процессуальным нормам, неопределенность требований и отсутствие возможности рассмотреть вопрос о подсудности данного спора.

Напомним, накануне активист Тимур Булатов подал в суд гражданский иск, требуя блокировать Facebook в России.

По мнению автора иска, соцсеть нарушает закон о защите персональных данных граждан РФ, а также занимается распространением «аморальных и антисемейных идеологий». Булатов также полагает, что Facebook несет «явную угрозу национальной безопасности РФ».

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Суд отказался принять иск о блокировке Facebook в РФ

Закрыть доступ к соцсети в России требовал активист Тимур Булатов

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