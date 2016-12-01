Источник: Лавров и Керри проведут встречу в Риме 2 декабря

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель Государственного департамента США Джон Керри проведут переговоры в Риме 2 декабря. Об этом сообщил источник в российской делегации.

«В пятницу у министра запланирована встреча с госсекретарем США», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Ранее заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков заявил, что главы внешнеполитических ведомств двух стран на переговорах могут коснуться вопросов снижения рисков для жителей сирийского Алеппо и организации их эвакуации.

Напомним, Лавров и Керри в Риме примут участие в международной конференции «Средиземноморье: римский диалог».