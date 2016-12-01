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Суд арестовал экс-главу НТЦ по делу о мошенничестве

Срок ареста установлен до 30 января

Басманный суд Москвы арестовал экс-гендиректора ЗАО «Научно-технический центр» Александра Золина по делу о мошенничестве в особо крупном размере с собственностью РСК МиГ.

«Избрать в отношении Золина, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья Елена Ленская, чьи слова приводит агентство «РИА Новости».

Срок ареста установлен до 30 января, до этой же даты продлен срок следствия. Защита сможет обжаловать решение об аресте в течение трех дней.

Ранее в четверг суд арестовал до 30 января исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова по обвинению в мошенничестве на 200 млн рублей.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Суд арестовал экс-главу НТЦ по делу о мошенничестве

Срок ареста установлен до 30 января

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