Кейн продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Нападающий Харри Кейн подписал новый контракт с клубом «Тоттенхэм» до 2022 года. Об этом объявила пресс-служба клуба.

22-летний воспитанник «шпор» в этом сезоне провел игру в 10 матчах во всех турнирах, успел забить 6 голов и сделать 1 голевую передачу.

«Тоттенхэм» является соперников ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов. Обе команды сыграют в матче 6-го тура на следующей неделе, сообщает «Спорт-Экспресс».

