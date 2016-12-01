Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Кейн продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Об этом сообщила пресс-служба клуба

Нападающий Харри Кейн подписал новый контракт с клубом «Тоттенхэм» до 2022 года. Об этом объявила пресс-служба клуба.

22-летний воспитанник «шпор» в этом сезоне провел игру в 10 матчах во всех турнирах, успел забить 6 голов и сделать 1 голевую передачу.

«Тоттенхэм» является соперников ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов. Обе команды сыграют в матче 6-го тура на следующей неделе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Кейн продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Об этом сообщила пресс-служба клуба

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Руслан Гринберг

экономист

Все мнения

Фотолента

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

Мнение

Вадим Покровский

академик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке