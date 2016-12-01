В прорыв за цифрой

Сегодня в послании федеральному собранию Президент России Владимир Путин говорил о необходимости снятия всех барьеров на пути выхода на высокотехнологичные рынки. Действительно, проблема развития цифровых технологий для нашей страны сегодня является одной из наиболее приоритетных.

Последнее время ведущие ученые и экономисты всего мира в один голос говорят о переходе мировой экономики к новому технологическому укладу, основу которого во многом составляют цифровые технологии. На наших глазах продукты приобретают новое качество. Так благодаря массовому приходу систем искусственного интеллекта многие продукты становятся из объектов мыслящими субъектами, способными принимать решения. Как нас учит история, именно переходные периоды всегда были шансом для занятия различными странами новых перспективных ниш и рыночных сегментов. В этом смысле наша страна, обиженная на незаслуженно примененный к ней статус «региональной державы», обладая мощной сырьевой базой и военным потенциалом, еще никак не скажет своего слова в направлении высоких технологий, ключевой сферы, определяющей экономику будущего, в которой российские позиции сильны исторически, благодаря наличию школы математики, программирования, искусственного интеллекта и т.п.

В действительности, опыт последних десятилетий показал, что качество проектных разработок в области цифровых технологий, связанных с новым технологическим укладом в России, высокий и не уступает мировому уровню. Например, решения по созданию беспилотных транспортных средств, которые благодаря возможности устойчивой работы в сложных погодных и природных условиях (дождь, снег, отсутствие разметки, ямы, канавы и т.п.), имеют серьезные преимущества над многими западными разработками в этой сфере, рассчитанными на дорожные условия, близкие к идеальным. Это, в частности подтверждено международной экспертизой на уровне таких университетов как Кембридж, Стэнфорд, MIT и других. Более того, громкая авария Tesla, в которой погиб водитель, простимулировала эту компанию, а вместе с ней и других ведущих авторазработчиков обратить внимание на отечественную интеллектуальную систему помощи водителю. Учитывая, что более 80% дорог мира далеки от идеала, шансы России на мировом рынке сегодня как никогда велики.

Необходимо сказать, что уже сейчас возникают совершенно новые, перспективные направления цифровых технологий, в которых отечественных компании смогут быть конкурентными на мировом рынке. Если продолжить тему беспилотных транспортных средств, то к таким сферам можно отнести infotainment — те информационные ресурсы, которыми оснащают и будут оснащать автомобили для комфорта и занятия времени пассажиров. В ближайшие годы автомобиль может стать в каком-то смысле подобием iPhone, который обладает множеством сервисов. Из аппаратно-программного комплекса машина становится программно-аппаратным.

К сожалению, попытка институционального решения проблемы поддержки отечественных высокотехнологичных проектов, выраженная в инициативах Агентства стратегических инициатив, Сколково и других точек роста, оказалась недостаточной. Им до сих пор так и не удалось подготовить пошагового плана развития ключевых направлений новой экономики. Кроме того, сам подход субсидирования проектов, претендующих на статус прорывных, не подтвердил свою эффективность. Необходимо использовать стимулирующие меры, как это практикует Китай, многие европейские страны, а также США, выраженные в предоставлении различных приоритетов национальным разработчикам: льготных кредитов потребителям, ограничении госзакупок зарубежных продуктов и т.п. Мы в прошлом году сами очень четко ощутили в самом позитивном смысле отдельные итоги такого подхода на примере сельского хозяйства, когда после введения ответных санкций на рынок хлынул поток российских товаров. Стали развиваться новые производства, укрепляться существующие.

Необходимо понимать, что именно сегодня наступил ключевой момент, когда нам надо сделать все необходимое для поддержки наших цифровых направлений. Переходные экономические процессы не продолжаются вечно и шанс на прорыв может быть упущен.

Учитывая сегодняшние слова Президента о необходимости выхода нашей страны на новые рынки, для чего Россия будет менять структуру своей экономики, наши перспективы в этом направлении выглядят более чем обнадеживающими.

Автор - Президент Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий