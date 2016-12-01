WikiLeaks поделился документами о сотрудничестве разведок ФРГ и США

Сайт политических разоблачений WikiLeaks обнародовал почти 2,5 тыс. писем и документов. 90 гигабайт данных посвящены попыткам парламентариев ФРГ найти доказательства сотрудничества разведок ФРГ и АНБ при слежке за гражданами Германии.

Опубликованы, в частности, письма Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), Федерального ведомства по охране конституции ФРГ.

Скандал разразился в 2013 году, когда были обнародованы разоблачения бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена. Тогда стало известно, что американские спецслужбы следили за гражданами ЕС, политическими деятелями и несколько раз вели прослушивание телефона канцлера Ангелы Меркель.



Позже оказалось, что осуществлять слежку АНБ США помогали в немецкой разведке. После этого в бундестаге был образован парламентский комитет по расследованию.