Путин обсудил с Совбезом послание Федеральному собранию и Сирию

Президент РФ отметил необходимость продолжить оказание гуманитарной помощи жителям Алеппо
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России реализацию положений послания Федеральному собранию, а также ситуацию в Сирии.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, президентом «была отмечена необходимость продолжения энергичных усилий, предпринимаемых российской стороной по оказанию гуманитарной помощи жителям восточного Алеппо, освобождающимся из плена боевиков».
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу и др.