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Путин обсудил с Совбезом послание Федеральному собранию и Сирию

Президент РФ отметил необходимость продолжить оказание гуманитарной помощи жителям Алеппо

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России реализацию положений послания Федеральному собранию, а также ситуацию в Сирии.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, президентом «была отмечена необходимость продолжения энергичных усилий, предпринимаемых российской стороной по оказанию гуманитарной помощи жителям восточного Алеппо, освобождающимся из плена боевиков».

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу и др.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Путин обсудил с Совбезом послание Федеральному собранию и Сирию

Президент РФ отметил необходимость продолжить оказание гуманитарной помощи жителям Алеппо

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