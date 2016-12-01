Путин обсудил с Совбезом послание Федеральному собранию и Сирию

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России реализацию положений послания Федеральному собранию, а также ситуацию в Сирии.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, президентом «была отмечена необходимость продолжения энергичных усилий, предпринимаемых российской стороной по оказанию гуманитарной помощи жителям восточного Алеппо, освобождающимся из плена боевиков».

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу и др.