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В Хабаровском крае пресекли нелегальную продажу более 1 тыс. елок

Ущерб от деятельности «черных лесорубов» составил около 500 тыс. рублей

В Хабаровском крае пресекли нелегальную продажу более 1 тыс. новогодних елок. Лесные инспекторы, полицейские и сотрудники Федеральной службы безопасности провели в регионе плановые рейды.

Во время осмотра лесного участка лесные инспекторы обнаружили незаконную пилораму. На нелегальной рубке было заготовлено более 73 куб. м деревьев хвойных пород. На момент проверки 667 елей были подготовлены для транспортировки.

Ущерб от действий «черных лесорубов» составил около 500 тыс. рублей, сообщает ИА AmurMedia. В ходе доследственных мероприятий установлены четверо фигурантов. У них не было разрешительных документов на рубку деревьев.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

В Хабаровском крае пресекли нелегальную продажу более 1 тыс. елок

Ущерб от деятельности «черных лесорубов» составил около 500 тыс. рублей

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