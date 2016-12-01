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Школьника из Иркутской области наградили за спасение родных из пожара

Когда помещение охватил огонь, семилетний Антон разбил окно и стал звать на помощь, чтобы спасти сестру и брата

МЧС нагладило семилетнего первоклассника Антона Родина за спасение брата и сестры во время пожара. Он догадался разбить окно и позвать на помощь, когда огонь охватил всё помещение. Мальчик получил награду и благодарность на торжественной линейке в одной из школ Иркутской области.

Сотрудники МЧС отметили, что мальчик принял правильное решение в нужный момент. Он сумел не растеряться и спасти из горящего дома трехлетнюю сестру и годовалого брата.

Инцидент произошел в поселке Ханчин Иркутской области. В тот день родители оставили детей одних, а пожар вспыхнул внезапно. Семилетний Антон сначала попытался потушить огонь самостоятельно, но когда вода закончилась, решил разбить окно и позвать на помощь. Когда на помощь пришли соседи, дети уже успели надышаться угарным газом. Антон вышел из дома только после того, как передал брата и сестру пришедшим на помощь людям.

Известно, что огонь не затронул только одну комнату, многодетной семье теперь приходится ютиться в ней. У социальных служб и раньше были вопросы к родителям, а после того как они оставили малышей одних, их поставили на учет, сообщает сайт НТВ.Ru. Соцработники обязали родителей сделать ремонт и обеспечить детям комфортное проживание.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Школьника из Иркутской области наградили за спасение родных из пожара

Когда помещение охватил огонь, семилетний Антон разбил окно и стал звать на помощь, чтобы спасти сестру и брата

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