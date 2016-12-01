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Престолонаследник Маха Ватчиралонгкон провозглашен королем Таиланда

Заявление о вступлении монарха на престол зачитали председатель парламента, премьер-министр и председатель Верховного суда страны

Фото: TASS/AP/Sakchai Lalit

Наследник и единственный сын покойного короля Пхумипхона Адульядета (Рама IX) Маха Ватчиралонгкон (Рама X) официально провозглашен новым королем Таиланда. Монарх дал официальное согласие вступить на престол.

Заявление парламента о вступлении на престол наследного принца зачитал председатель законодательного собрания королевства Пхонпхет Вичитчончай.

«Начиная с 1 декабря 2016 года, наследный принц Маха Ватчиралонгкон, взошедший на престол в качестве 10-го короля династии Чакри, будет официально именоваться «Его Величество Король Маха Ватчиралонгкон Бодинтхаратхеппхаяварангкун», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

После этого собственные заявления зачитали премьер-министр и председатель верховного суда Таиланда, передает РЕН ТВ.

Напомним, Пхумипхон Адульядет скончался 13 октября на 89-м году жизни. В стране был объявлен годовой траур. Он будет кремирован в Бангкоке на площади Санам Луанг. В ближайшие месяцы на ней построят специальный королевский крематорий.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Престолонаследник Маха Ватчиралонгкон провозглашен королем Таиланда

Престолонаследник Маха Ватчиралонгкон провозглашен королем ТаиландаЗаявление о вступлении монарха на престол зачитали председатель парламента, премьер-министр и председатель Верховного суда страны

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