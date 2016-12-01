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Президент утвердил Стратегию научно-технологического развития России

Документ опубликован на сайте Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о стратегии научно-технического развития страны. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, научно-технологическое развитие РФ является одним из приоритетов российской политики. Одним из наиболее важных для России вызовов в документе называется потребность в продовольственной безопасности и продовольственной независимости России.

Помимо этого, в документе говорится, что Россия исчерпала возможности экономического роста с помощью эксплуатации сырья, в то время как у стран-лидеров уже появились новые производственные технологии, и они стали переходить на производство возобновляемых ресурсов.

Также в указе Путина говорится о появлении новых внешних угроз национальной безопасности России, в том числе военных угроз и угрозы утраты национальной и культурной идентичности россиян.

Приоритетами в области научно-технологического России на ближайшие 10–15 лет, согласно документу, являются переход к передовым цифровым, интеллектуальным и производственным технологиям, роботизированным системам, к экологически чистой и ресурсосберегающей энерегетике, высокотехнологичному здравоохранению, а также создание искусственного интеллекта.

Кроме того, среди приоритетов называется противодействие техногенным и социокультурным угрозам, а также терроризму, идеологическому экстремизму и киберугрозам.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Президент утвердил Стратегию научно-технологического развития России

Документ опубликован на сайте Кремля

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