«Смысл всей нашей политики — это сбережение людей»

В четверг, 1 декабря, президент Владимир Путин в тринадцатый раз обратился с посланием к Федеральному собранию. В самом начале своего выступления глава государства отметил, что больше внимания на этот раз уделит экономике, социальным вопросам и внутренней политике. Власть должна слушать граждан и нести ответственность за выполнение общественного заказа. Но и общество должно проявлять активность, громче и увереннее выражать свою гражданскую позицию. К этому призвал Владимир Путин в своем послании.



О единстве и «Единой России»

Начал свою речь президент с важнейшего вопроса единения российского общества.

— Граждане объединились — и мы это видим, надо сказать спасибо за это нашим гражданам — вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны, что всё их устраивает. Нет, трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное — уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность работать ради России, сердечная, искренняя забота о ней — вот что лежит в основе этого объединения, — начал свое послание президент.



Это, как заявил он, показала и избирательная кампания, прошедшая в этом году. Владимир Путин подчеркнул преемственность своих обращений к обществу, напомнив, что инициатива о возвращении к смешанной модели выборов депутатов Госдумы была поддержана в послании 2012 года. Это был принципиальный шаг навстречу общественному мнению, и курс на развитие институтов прямой демократии будет продолжен.

При этом президент отметил, что роль Госдумы и партии «Единая Россия» значительно возросла.

— Партия имеет конституционное большинство в Госдуме, является главной опорой правительства в парламенте. И нужно так выстроить совместную работу, чтобы все обещания, обязательства, взятые перед гражданами, были выполнены, — акцентировал внимание президент на том, что единение и единство должно быть не только между властью и обществом, между гражданами, но и двумя ветвями власти.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что это принципиальный момент в послании. Глава холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко отметил, что Владимир Путин зафиксировал роль «Единой России» как партнера, а не критика правительства. Президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов напомнил о давней интриге в отношениях между партией парламентского большинства и правительством, когда политический актив «Единой России» не всегда был в восторге от финансово-экономического, а иногда и социального блоков исполнительной власти и их решений.

— Эти трения стали традиционными, привычными, но на минувших выборах был сделан акцент на единстве ЕР и правительства. Вероятно, слова президента относительно того, что партия должна стать опорой правительства, продолжают эту линию на консолидацию «Единой России» и правительства, — отметил эксперт.



Евгений Минченко также обратил внимание на то, что президент отметил значимость «Единой России» в политической системе страны. Логично, что, говоря о таких ценностях как единство и объединение, президент подчеркнул роль Госдумы как представительного органа власти, полагает глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

— В рамках этих ценностей роль депутатов, которые должны представлять интересы граждан, возрастает. В этом смысле отсылка к «Единой России» была символическим подарком партии, 15-летие которой пришлось на день послания. Думаю, ЕР должна оценить этот жест президента. Когда усиливается роль парламента, это означает усиление роли всех представленных в нем сил, но и налагает особую ответственность, — подчеркнул Дмитрий Бадовский.

По его мнению, партия рассматривается как некий проводник, способный доносить общественные интересы не только до парламента, но и до правительства.



Об уважении к чужим ценностям и истории

Однако президент предостерег от показного и фальшивого единения, принуждения к определенному мировоззрению.



— Всё это в нашей истории, как вы хорошо знаете, было, и мы не собираемся возвращаться назад, в прошлое, — заметил он.

Единение, как и отношения в обществе, должно строиться на взаимном уважении, без оскорблений чувств других людей, мыслящих иначе или имеющих другие традиции. Осторожно и уважительно необходимо относиться и к историческим событиям, которые имели определяющую роль в жизни страны. Так, президент напомнил, что в следующем году будет столетие Февральской и Октябрьской революций.

— Это весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. Не только для историков, ученых — российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий, — подчеркнул он, добавив, что это наша история и относиться к ней нужно с уважением.

В этот момент телекамеры сфокусировались на руководителе КПРФ Геннадии Зюганове. Свое позицию он высказал уже после послания.

— Я к президенту как раз обращался с этим. Если пойдет подготовка (к празднованию столетия революционных событий в России. — «Известия») на волне антисоветизма, то это будет трагедия. Фашистская Германия не смогла победить Советский Союз, а антисоветизм его разрушил. Позицию президента считаю конструктивной, — заявил «Известиям» глава Компартии.

Об уважении к чужим ценностям сказал и советник президента по культуре Владимир Толстой.

— Соблюден баланс свободы и ответственности. Нужно уважать чужое мнение. Но, выражая свое мнение или отношение к чему-либо, нельзя нарушать закон. И речь даже не о законах государства, а о нравственном законе, — полагает он.

В большей степени акцент был сделан на будущее, а не на поиски истины в прошлом. Это важно и соответствует ожиданиям, которые были накануне послания, поделился своим мнением президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Уважение — как принцип взаимодействия общества и государства. Такая установка звучала в обращении президента.



— Еще раз хочу обратиться ко многим из вас: не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми — идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда речь идет о таких вопросах, как благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни, — отметил Владимир Путин.

Он добавил, что, к сожалению, порой эти вопросы решаются кулуарно.



— И когда так происходит, действительно хочется спросить: «Вы уверены, что то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, которые в служебных кабинетах возникают, это самое лучшее предложение? Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки?» — сказал Владимир Путин.

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев считает, что адресатами этих слов президента являются федеральные и муниципальные власти.

— Государство выделяет деньги, а какой-то бюрократ решает, что нужно людям, или тратит средства на компании, которые имеют с ним связь. Не нужно за народ выдумывать и решать. Необходимо проводить микрореферендумы и опросы. Если узнать у людей, что им нужно больше, и реализовать это, то тогда мы получим и политический, и экономический, и социальный эффект. Тем самым президент подчеркнул, что пора серьезно развивать самоуправление и осваивать бюджеты только из учета того, что нужно людям, — полагает он.

Президент реализует меритократический курс, согласно которому руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, умеющие слышать запросы общества, поясняет политолог Дмитрий Орлов.

— Инертные группы отодвигаются. Сегодня президент сказал, это довольно серьезный намек, очень многим городским организациям в сфере благоустройства, что нужно спросить у людей, какие они хотят дороги, парки, скверы и т.д. И это сигналы и московским властям, и властям других мегаполисов. Они должны давать ответ на общественный запрос — не в смысле отписок, а в виде реальной политики, которая проводится по этому общественному запросу. Это часть ответственной политики, — сказал он.

Владимир Путин заявил, что в будущем году правительство направит регионам 20 млрд рублей на программы благоустройства. И важно, чтобы сами жители определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь.



— Я прошу активно подключиться к этой работе и «Общероссийский народный фронт», при этом обращаю внимание: нужно не только организовать эффективный контроль, а с его помощью добиваться конкретного результата, которого ждут люди, и, конечно, нужно поддержать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства, — наделил Владимир Путин ОНФ новыми контрольными функциями.



Секретарь Общественной палаты РФ, сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов отметил, что тема поддержки гражданской активности выходит на федеральный уровень.

— Я бы не рассматривал это в качестве какого-то нового направления работы, это присоединится к тому, что уже сделано. А сделано очень многое в этом направлении, —считает он.

О вопросах социальной политики

— Смысл всей нашей политики — это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры, — перешел глава государства к ключевой части своего обращения.



По коэффициенту рождаемости Россия в верхней части списка развитых стран, говорит директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский.



— Но сам по себе суммарный коэффициент рождаемости — не самый надежный показатель: он зависит не только от реальной рождаемости, но и от того, как изменяется возрастная структура женщин. Сейчас меняется возрастная модель рождаемости. Раньше рожали молодыми, а сейчас рождение детей сдвигается к более старшему возрасту. В свое время суммарный коэффициент рождаемости резко упал именно потому, что женщины в возрасте 20 – 25 лет уже не рожали, и прежде чем они достигли 25 – 30, когда они начали рожать, был сильный провал. В последние годы появился небольшой сдвиг в коэффициенте рождаемости среди женщин младших возрастов, — пояснил эксперт.

В качестве особой приметы времени президент выделил широкое вовлечение граждан в самые разные благотворительные акции.



— Призывы в социальных сетях, средствах массовой информации собрать средства на лечение больных, на помощь детям быстро находят отклик, и люди делают это искренне, бескорыстно, как ответ на веление своего сердца, — подчеркнул Владимир Путин.



Он поручил правительству совместно с законодателями завершить формирование четкой правовой базы деятельности НКО, которые должны больше вовлекаться в социальную сферу как исполнители общественно полезных услуг. И сделать это нужно, по выражению Владимира Путина, «не нагородив дополнительных бюрократических барьеров».

— Я выделяю в послании две стержневые темы, — рассказала «Известиям» вице-спикер Совет Федерации Галина Карелова. — Первая — это человек, личность, гражданин, который должен пользоваться уважением и доверием. И вторая — снятие всевозможных административных барьеров для развития инициативы, для социальной, предпринимательской, научной деятельности. В применении к развитию социальной сферы, в которой сегодня действуют волонтеры и бизнесмены, благотворительные, коммерческие и некоммерческие социально ориентированные организации, это сверхактуально.

Вице-спикер напомнила, что сегодня в стране НКО значатся в реестрах поставщиков социальных услуг только в 63 регионах. Их доля очень мала: общее число — около 300, хотя зарегистрировано на начало года почти 140 тыс.

— Войти в реестр поставщиков трудно из-за чрезмерных требований регионального законодательства, которых нет в федеральном. Президент дал очень четкий сигнал региональным властям больше доверять социально ориентированным НКО, призвав их «не жадничать и по максимуму привлекать в проекты социальные НКО, а не отдавать их по привычке госструктурам, — отметила она.

О том, что слова президента могут изменить ситуацию в сфере благотворительности, говорит и учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

— Для меня эта фраза из послания президента: «Давайте прямо скажем, у них еще глаз не замылился. Очень важно сердечное отношение к людям. И давайте вместе держать эти вопросы под особым контролем», — надежда на качественно иное будущее хосписов, которым мы помогаем. А также то, что в числе важных сфер отмечены уход за больными, поддержка пожилых, людей с ограничениями по здоровью, — сказала Нюта Федермессер.

Очень важно, что в ежегодном послании президента прозвучала информация о поддержке некоммерческого сектора и волонтерства, считает учредитель фонда.

— Есть огромные области в системе здравоохранения и социальной защиты, которые даже самое богатое и социально ориентированное государство не может взять на себя. Это забота об инвалидах, стариках, детях-сиротах и организация помощи в конце жизни тем, кого нельзя вылечить (паллиативная помощь). Здесь как нигде нужен индивидуальный подход и человеческое терпение, — пояснила Нюта Федермессер. — Государственная машина этого обеспечить не может. Это могут сделать только инструменты гражданского общества.



О медицине

Проблемы со здравоохранением сохраняются, отметил президент. И наибольшее внимание уделил оснащению клиник высокотехнологическим оборудованием для оказания эффективной медицинской помощи.



— Это даст возможность и дальше повышать ее доступность, сокращать сроки ожидания операций, — отметил Владимир Путин.

Кроме того, он предложил в течение ближайших двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны.



— Это позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных или федеральных клиник, — сказал глава государства.

Из послания ясно, что главные направления, которые будут активно развиваться в отечественном здравоохранении, — это высокотехнологичная медпомощь и телемедицина. А качественная интернет-связь дойдет до самых глухих уголков страны.

— Перспективы исполнения этого президентского поручения уже предварительно обсуждались на уровне руководства Минкомсвязи и Минздрава, — рассказали в Минкомсвязи «Известиям». — Будут рассматриваться все возможные варианты для решения вопроса. Задача эта социально важная, поэтому наиболее вероятный вариант — использование фонда универсальной услуги связи.

С 2016 года в России начала проводиться «аккредитация», являющаяся, по сути, системой допуска к профессиональной деятельности.

— Необходимость непрерывности обучения врачей продиктована развитием современных фармакологических и диагностических технологий, а также появлением высокотехнологичных методов лечения и диагностики заболеваний, требующих высокой квалификации медицинских работников, — пояснили «Известиям» в Минздраве.

Как сообщили в ведомстве, уровень развития современных технологий позволяет популяризировать дистанционные и электронные виды образования среди врачей и тем самым осуществлять обмен опытом с коллегами из других регионов.

Об экологии

— Следующий 2017 год объявлен Годом экологии. Поручаю правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае. По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов... Это проблема не только крупных городов, но и сел, и поселков, — сказал Владимир Путин.

Зампред комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии, член общественного совета Минприроды России Владислав Жуков рад тому, что президент выбрал экологию одним из приоритетных направлений общегосударственных задач. По его мнению, на проблему экологической безопасности очень долго не обращали внимания.

— Насколько оперативно можно справиться с этой задачей и справиться со всем нанесенным ущербом, не скажет ни один эксперт. Говорить, что за год мы радикально изменим ситуацию, — не совсем правильно, — считает Владислав Жуков.

В год в стране образуется около 5 млрд т отходов. Но чтобы сделать эту цифру более конкретной и реалистичной, по мнению Владислава Жукова, в Год экологии необходимо хотя бы провести инвентаризацию ущерба.

— В этом могут помочь территориальные схемы по обращению с отходами. Но в половине субъектов их до сих пор не доработали. Грамотно составленные схемы должны учитывать все объекты: и санкционированные, и несанкционированные свалки. Именно поэтому президент делает упор на необходимости составления карты этих объектов. Сегодня такой полноценной схемы у нас нет — только фрагментарные — от общественных организаций, — пояснил эксперт, отметив, что за 2017 год можно «пройтись лишь по наиболее проблемным местам».



Например, это — Байкал, Белое море, полигон для промышленных отходов Красный бор в Ленинградской области. Но для этого нужна системная глубокая работа. Первый этап —инвентаризация объектов. Далее — разработка среднесрочных планов, чтобы в течение 5 – 7 лет можно было сделать в России глобальную «уборку».

По словам руководителя токсической программы «Гринпис России» Алексея Киселева, в стране порядка 20 тыс. идентифицированных свалок. Их суммарная площадь в четыре раза превосходит площадь Кипра.

О коррупции

Часть послания, которая касается борьбы с коррупцией, ждали с особенным интересом, учитывая громкие дела с участием высокопоставленных чиновников.



— Ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти. Однако... до решения суда никто не имеет права выносить вердикт о виновности или невиновности человека, — сказал Владимир Путин.

Председатель правления общероссийской общественной организации «Безопасное Отечество» Дмитрий Жирков считает, что президент дал четкий сигнал: правоохранительные органы не должны преподносить свою работу по борьбе с коррупцией как нечто великое и пиариться за счет громких дел.

— Это их обязанность, каждодневная работа, а не заслуга. С другой стороны, это был и посыл после ряда крупных задержаний — чтобы не было головокружения от успехов, — считает Дмитрий Жирков.

— В послании дана очень правильная оценка: борьба с коррупцией — не шоу. Во-первых, это достаточно серьезная, системная история, а борьба с коррупционерами — это лишь часть борьбы с коррупцией как с явлением, — уверен председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Борьбе с коррупцией должна вестись строго в рамках правового поля, причем всеми — теми, кто борется, и теми, кто участвует в ней с гражданско-правовой, политической и экономической позиции, комментирует слова президента зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Председатель межрегионального общественного комитета по борьбе с коррупцией Анатолий Голубев обратил внимание на слова президента об ужесточении уголовной ответственности за фабрикацию уголовных дел.

— Но чтобы понять, сфабриковано дело или нет, надо быть участником этого процесса с той или иной стороны. Корень в другом, мы называем борьбой с коррупцией борьбу с коррупционерами. А надо делать выводы из конкретных ситуаций и устранять условия, которые к коррупции привели, — убежден Анатолий Голубев. — Надо говорить не о том, сколько коррупционеров посадили, а пытаться понять, почему факт коррупции на этом участке стал возможен. Ввели у нас службу «одного окна», и сразу же минимизировали коррупцию в этой сфере. Там, где действительно системно работают над снижением уровня коррупции, она снижается.

О новой экономической модели

В послании президента впервые был сделан акцент на том, что главные проблемы экономики имеют внутреннюю природу.

— Главные причины торможения экономики кроются прежде всего в наших внутренних проблемах. Прежде всего это дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров, недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата. Сейчас спад в реальном секторе прекратился, наметился даже небольшой промышленный рост. Вы знаете, что если в прошлом году у нас спад ВВП был где‑то 3,7%, думаю, что в этом году он будет незначительным, — заявил Владимир Путин.



Экономической тематике было уделено больше внимания, чем в предыдущие годы, что отражает приоритет этого вопроса и технократический подход, комментирует гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова.



— И это важный позитивный момент для бизнеса, поскольку в очень многих даже развитых экономиках сегодня в условиях ухудшения макроэкономической обстановки, обострения социальных проблем приоритеты политиков смещаются в неэкономические проблемы, что увеличивает неопределенность, — сказала она.



В качестве самого важного экономического тезиса послания Екатерина Трофимова выделяет планы по изменению налоговой системы в 2018 году.



— Это ожидалось, поскольку до 2018 года говорилось о моратории на изменение налогов. Пока нет решения, что за изменения нас ждут, но, вероятно, в условиях консолидации бюджета увеличения средней налоговой нагрузки будет избежать сложно. Но исходя из послания изменения налогового режима должны быть стимулирующими для деловой активности, — считает Екатерина Трофимова.



Профессор РАНХиГС и экс-зампред ЦБ Константин Корищенко в качестве главного экономического тезиса послания выделяет смену парадигмы. Макроэкономическая стабильность (удержание таких параметров, как бюджет, резервы и т.п.) — не цель сама по себе, а средство достижения цели по качественному росту экономики, отметил президент. Владимир Путин поручил правительству не позднее мая с участием ведущих деловых объединений разработать предметный план действий до 2025 года, реализация которого позволит на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы роста ВВП выше мировых и наращивать позиции России в глобальной экономике.



— Каких-то чудесных способов усиления роста нет, кроме как путем выстраивания всех элементов госполитики: монетарной, бюджетной, структурной, социальной... Ведь обычно все элементы подстраиваются под ту цель, которая заявлена. Сейчас они подстроены под цель стабилизации, а не под рост, — утверждает Константин Корищенко.



Глава Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева считает, что признание президентом внутреннего характера ограничений роста экономики — это программное заявление.

— Мне больше всего понравилось, что президент сказал о характере причин наших проблем, что они внутренние. Я считаю, это краеугольный камень, и разделяю эту точку зрения. Это высказывание показывает, что власть берет на себя часть ответственности за происходящее и говорит всем, что в наших же силах самим решить проблему. Это самое сильное заявление, — отметила экономист.

По словам Юлии Цепляевой, президент ясно дал понять, что никого не устроят «никакие» темпы роста ВВП, нужен прорыв. Она, в свою очередь, видит возможности для такого прорыва в технологическом развитии, о котором президент также много говорил.

Тема мобилизации экономического роста за счет внутренних ресурсов и ранее просвечивала в государственной логике, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

— Идет явный сдвиг на внутреннюю экономическую повестку, много внимания уделялось социальной политике. Можно отметить, что внешняя повестка сегодня действительно занимала меньше места. По экономической политике было подтверждено — надо снижать инфляцию, ставки по кредитам, делать их более доступными, и тогда экономика начнет развиваться на внутренних ресурсах, — сказал экономист.

О цифровой экономике

Владимир Путин констатировал, что IT-индустрия стала одной из самых быстрорастущих отраслей и призвал развивать «цифровую экономику», описав новую стратегию научно-технологического развития страны. По его словам, объем экспорта отечественных компаний за пять лет вырос вдвое. Совсем недавно IT‑технологии составляли цифру, которая приближалась к нулю, сейчас — $7 млрд.

Глава государства указал, что IT-компании получили разные инструменты поддержки, но льготы сыграли существенную роль и позволили передовым технологическим компаниям эффективно реализовать свой «интеллектуальный новаторский потенциал». Это подтверждают цифры: в 2010 году налоговые отчисления IT-компаний составили чуть более 28 млрд рублей, а в 2012-м — 54 млрд рублей.

Для поддержки такой динамики Владимир Путин предложил продлить льготы до 2023 года и выразил уверенность, что в ближайшее десятилетие IT-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. И предложил сохранить размер страхового взноса для IT-компаний на уровне 14%.

Президент компании «Руссофт» и соруководитель рабочей группы SafeNet Валентин Макаров считает, что продление льгот позволит таким компаниям повысить конкурентоспособность на глобальном рынке, а также дает компаниям психологическую поддержку, которая, по его мнению, не менее важна.

— Страны, конкурирующие с нами на рынке технологий, имеют позитивную шкалу страховых взносов: в Индии и Китае их долгое время вообще не было, в Америке размер взноса 15%, в Германии — 28%, то есть 30% — слишком много для индустрии, а льгота и снижение страхового взноса до 14% — правильная мера, которая способствует развитию высоких технологий и индустрии в нашей стране, снижая себестоимость продуктов на 10%, — комментирует Валентин Макаров.



По его мнению, когда государство предпринимает подобные шаги, фактически заявляя, что оно возлагает надежды на отрасль, это дает эмоциональную поддержку.



— И ты понимаешь, что ты создаешь рабочие места, идешь на экспорт и есть взаимопонимание и взаимоуважение между бизнесом и государством — это важный момент. В разработке программного обеспечения за последние два года мы сильно улучшили свои позиции по информационной безопасности, финансовым технологиям, виртуализации больших данных, резервному хранению данных, играм, обработке голоса и изображения — здесь мы показываем лидирующие позиции в мировых рейтингах, — отметил Валентин Макаров.

Владимир Путин также призвал наращивать технологический потенциал страны, «сквозные» технологии, которые применяются во всех отраслях: цифровые, квантовые, робототехника, нейротехнологии.

— Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочное преимущество, возможность получать громадную технологическую ренту. Те, кто этого не сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении, — уверен президент.

Глава государства предложил запустить масштабную системную программу развития «цифровой экономики», подчеркнув, что это вопрос национальной безопасности и технологической независимости России.

— Нам нужно превратить исследовательские заделы в успешные коммерческие продукты, этим, кстати говоря, мы всегда страдали: от разработок до внедрения огромное время проходит, — сказал президент. — Нужно эту тенденцию переломить — мы можем это сделать. Для решения этой задачи два года назад мы запустили национальную технологическую инициативу, она призвана обеспечить лидерские позиции российских компаний и продукции на наиболее перспективных рынках будущего.

Ректор Университета Иннополис Александр Тормасов считает, что посредником между бизнесом и наукой должен стать университет, который является основным источником кадров и лидеров с идеями. Однако, по его мнению, в этой сфере есть сложности — преподаватели боятся бизнеса.

— Отношение бизнеса к науке сложное. Бизнес не видит прямого профита от науки, так как горизонты фундаментальной науки слишком далеки от реальности. С другой стороны, отношение науки к бизнесу тоже непростое: ученые, особенно в России, мало думают о том, какую практическую пользу могут принести бизнесу. Коммерциализация науки зависит от методик поддержки и многих юридических аспектов. Для этого нужен прозрачный статус университета и внутренней структуры по работе с грантами и проектами, — считает Александр Тормасов.

Приоритетные направления, цели и задачи в сфере высоких технологий вошли в стратегию научно-технологического развития России, утвержденную сегодня указом президента.

Об оборонной промышленности в мирных целях

В своем послании Владимир Путин похвалил российский оборонно-промышленный комплекс, который, по словам президента, «демонстрирует здесь очень хорошие показатели и дает хороший пример».

— Мы провели глубокую модернизацию оборонно-промышленных предприятий, оборонно-промышленного комплекса. Результат — увеличение объемов производства и, что особенно важно, существенный рост производительности труда, — заявил Владимир Путин. — В 2016 году ожидаемый темп роста производства ОПК составит 10,1%, а ожидаемый темп роста производительности труда — 9,8%.

В предыдущих посланиях Федеральному собранию глава государства делал акцент на необходимость поставки современных образцов вооружения и военной техники для Российской армии. В это раз он сместил приоритеты.

— Теперь необходимо нацелить отрасль на выпуск современной конкурентоспособной гражданской продукции для медицины, энергетики, авиации и судостроения, космоса, других высокотехнологичных отраслей. В ближайшее десятилетие ее доля должна составить не менее трети от общего объема производства в оборонно-промышленном комплексе, — дал указание Владимир Путин.

Тема постепенного дополнения военной продукции гражданской на предприятиях российского ОПК впервые была поднята Владимиром Путиным в ходе «прямой линии» 14 апреля нынешнего года. Тогда же в прямом эфире из уст президента прозвучало слово «конверсия». Правда, президент сразу же оговорился, что речь идет не о выпуске сковородок вместо высокотехнологичных ракет и танков, как это было в 1990-е годы. Военную продукцию на производственных линиях должны замещать такие же высокотехнологичные изделия для гражданского рынка.

— Обсуждение конверсии в российском оборонно-промышленном комплексе шло весь нынешний год, — отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — Несмотря на то что пик выпуска серийной продукции приходится на 2017 – 2020 годы, уже сейчас на многих предприятиях выпуск законтрактованных в рамках госпрограммы вооружения изделий близок к завершению. Если в мире не будет резкого обострения военно-политической ситуации, столь масштабной закупки вооружения и военной техники вряд ли стоит ожидать.



Государственный оборонный заказ — это стабильность, хороший доход и гарантированное расширение производства. И даже естественное его сокращение вызывает напряжение в оборонно-промышленном комплексе.



— Рынок вооружения — это достаточно закрытый мир, со своими негласными правилами и нормами. И он мало пересекается с рынком гражданской продукции, — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. — Оборонным предприятиям придется не только менять линии производства и технологические процессы, переходя на выпуск гражданских изделий, но и изменять менеджмент и маркетинг. Отказываться от режима секретности. Делать все финансовые и экономические процессы прозрачными. И только тогда можно успешно конкурировать на гражданском рынке. Такое перестроение всей структуры — очень сложный и кропотливый процесс, требующий достаточно много времени.



Вероятно, в связи с этим предложенный Владимиром Путиным план конверсии выглядит очень реалистичным и не предполагает экстренной конверсии, заменяя ее постепенным переходом.



— В 2016 году ОПК будет выпускать «гражданки» примерно на 16,1%, в 2020‑м планируется небольшой рост, — обрисовал перспективы президент. — Почему небольшой? Потому что очень много заказов сейчас у Министерства обороны в связи с выполнением соответствующих программ обновления вооружений. В 2025‑м уже — 30%, к 2030‑му не менее 50% должно быть гражданской продукции.



О внешнем давлении

В этом году президент про внешнюю политику высказался лаконично и даже ни разу не упомянул украинский кризис. Однако краткость компенсировалась жесткостью в отношении тех, кто пытается ущемить интересы страны, дать непрошенные советы. При этом президент отметил, что в последние годы россияне столкнулись с попытками внешнего давления.

— В ход было пущено всё — от мифов про российскую агрессию, пропаганду, вмешательство в чужие выборы до травли наших спортсменов, включая паралимпийцев, — заявил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия не ищет противостояния, «ей не нужны враги, нужны друзья».

Также Владимир Путин, оглашая послание, заявил о готовности к сотрудничеству с американской администрацией на равноправной основе. По словам президента, «у нас общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности, за укрепление режимов нераспространения».

В Сирии положительно отреагировали на такое заявление. Однако у сирийского правительства до сих пор остаются сомнения в намерениях Вашингтона бороться с терроризмом. Нет уверенности и в том, что США готовы пойти на создание единой всеобъемлющей коалиции с Россией по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

— Не секрет, что на протяжении долгого времени Россия пыталась призвать США придерживаться более умеренной и конструктивной позиции по событиям на Ближнем Востоке и, в частности, Сирии. Москва рассматривала Вашингтон как партнера в решении кризиса в нашей стране. Но на практике американцы готовы были учитывать только свои интересы. В этой связи сложно представить себе, что США начнут бороться с терроризмом, поскольку они долгое время взращивали и поддерживали боевиков. Не приходится говорить и о создании совместной российско-американской коалиции по борьбе с терроризмом. Такая коалиция возможна только в одном случае: когда не останется никаких сомнений в победе Сирии и ее союзников над экстремистами, тогда Вашингтон будет готов пойти на сотрудничество с Россией. Но связано это не с искренностью намерений американцев, а с тем, что они просто-напросто не захотят остаться на обочине происходящих в Сирии и вокруг нее событий, — заявил «Известиям» член комитета сирийского парламента по межарабским и международным отношениям, представитель правящей Партии арабского социалистического возрождения (Баас) Саджи Таама.

Еще одной темой в послания было дальнейшее углубление сотрудничества в рамках ЕАЭС и взаимодействие со странами СНГ.

По словам президента, диалог о формировании «большого евразийского партнерства» возможен и с Евросоюзом.

В послании глава государства также подчеркнул огромный потенциал сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом, по мнению Владимира Путина, стоит понимать, что активная восточная политика России продиктована отнюдь не конъюнктурными соображениями сегодняшнего дня, а долгосрочными национальными интересами и тенденциями мирового развития.

Президент поручил правительству обеспечить безусловное исполнение всех принятых ранее решений по развитию российского Дальнего Востока.

При этом одним из ключевых факторов обеспечения глобальной и региональной стабильности президент назвал всеобъемлющее российско-китайское партнерство и стратегическое сотрудничество.

Как считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, главной темой послания президента стала тема справедливости, в том числе во внешней политике.

— Международная тематика занимала относительно небольшое место в послании, но важное. Примечательно, что Владимир Путин начал освещение проблематики не с Запада, а с соседей: СНГ, ОКДБ, ШОС. Затем уже переключился на Китай. И только в последнюю очередь заговорил о Европе и возможном создании «большого евразийского пространства». Сделанные акценты вызывают у меня исключительно положительные эмоции. Это показывает твердую политику государства в отношении своих соседей. Нужно создавать прочные и экономические, и политические связи, — отметил Леонид Калашников.

В подготовке материала принимали участие: Татьяна Байкова, Василиса Белокопытова, Татьяна Берсенева, Ангелина Галанина, Алина Евстигнеева, Сергей Изотов, Роман Крецул, Елена Ладилова, Елена Лория, Мария Недюк, Андрей Онтиков, Алексей Рамм, Егор Созаев-Гурьев, Михаил Тегин, Дарья Филиппова, Олег Фочкин, Анна Халитова, Марина Юршина