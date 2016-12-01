Всероссийский исторический квест «Битва за Москву» пройдет в Тольятти

Тольятти станет площадкой для Всероссийского молодежного исторического квеста «Битва за Москву». Он проводится в этом городе уже в пятый раз. В этом году состязание состоится 3 декабря в Парке Победы.

Как сообщает TLTGorod.ru, главная задача участников квеста — знать подробности самых важных этапов битвы под Москвой, ведь каждая станция будет означать определенный этап сражения. Ее прохождение будет сопровождаться реальной историей одного из героев тех событий. Задания названы в честь военных операций: «Орловско-Брянская операция», «Клинско-Солнечногорская наступательная операция» и т.д.

Участники, набравшие лучший результат, получат призы и дипломы.

Как напоминает агентство, масштабное сражение за Москву началось 30 сентября 1941 года. Историки считают, что оно серьезно повлияло на ход Великой Отечественной войны.