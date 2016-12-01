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В пассажирском поезде Ростов–Адлер появится спецвагон для автомашин

Это поможет владельцам машин избежать пробок по дороге на курорт

В пассажирском поезде РостовАдлер появится спецвагон для автомобилей. Это поможет владельцам машин избежать пробок по дороге на курорт.

Спецвагон для перевозки автомобилей из донской столицы запустят с 28 декабря. Это позволит владельцам с комфортом проследовать на курорты Черноморского побережья с собственной машиной, пишет ИА KrasnodarMedia.

Спецвагон будет вмещать до пяти машин. Сколько будет стоить машино-место из Ростова до Адлера, пока неизвестно. О нововведении стало известно в ходе дискуссионной площадки «Открытая трибуна» в заксобрании Ростовской области. Сообщается, что ранее такая услуга была доступна только жителям Москвы и Санкт-Петербурга.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

В пассажирском поезде Ростов–Адлер появится спецвагон для автомашин

Это поможет владельцам машин избежать пробок по дороге на курорт

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