В пассажирском поезде Ростов–Адлер появится спецвагон для автомашин

В пассажирском поезде Ростов – Адлер появится спецвагон для автомобилей. Это поможет владельцам машин избежать пробок по дороге на курорт.

Спецвагон для перевозки автомобилей из донской столицы запустят с 28 декабря. Это позволит владельцам с комфортом проследовать на курорты Черноморского побережья с собственной машиной, пишет ИА KrasnodarMedia.

Спецвагон будет вмещать до пяти машин. Сколько будет стоить машино-место из Ростова до Адлера, пока неизвестно. О нововведении стало известно в ходе дискуссионной площадки «Открытая трибуна» в заксобрании Ростовской области. Сообщается, что ранее такая услуга была доступна только жителям Москвы и Санкт-Петербурга.