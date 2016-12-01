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Убегая от полиции после ДТП, водитель Lexus провалился в туалет. Видео

Курьезный случай произошел в Чите

Водитель Lexus GS, попытавшийся сбежать от полицейских, оформлявших протокол после ДТП с его участием, провалился в дыру туалета в Чите. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Попытка пьяного мужчины сбежать от стражей порядка не увенчалась успехом. «В итоге мужчину достали при помощи веревки и увезли на медицинское освидетельствование в наркологический диспансер»,  цитирует телеканал «360» слова представителя правоохранительных органов.

Инцидент произошел в среду. После произошедшей аварии нетрезвый водитель отлучился в туалет и пропал. Сотрудники ДПС обнаружили его в выгребной яме.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Убегая от полиции после ДТП, водитель Lexus провалился в туалет. Видео

Курьезный случай произошел в Чите

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