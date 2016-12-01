Убегая от полиции после ДТП, водитель Lexus провалился в туалет. Видео

Водитель Lexus GS, попытавшийся сбежать от полицейских, оформлявших протокол после ДТП с его участием, провалился в дыру туалета в Чите. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Попытка пьяного мужчины сбежать от стражей порядка не увенчалась успехом. «В итоге мужчину достали при помощи веревки и увезли на медицинское освидетельствование в наркологический диспансер», — цитирует телеканал «360» слова представителя правоохранительных органов.



Инцидент произошел в среду. После произошедшей аварии нетрезвый водитель отлучился в туалет и пропал. Сотрудники ДПС обнаружили его в выгребной яме.

