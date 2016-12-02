Россия модернизирует аэропорт Гаваны

Россия оснастит международный аэропорт в Гаване новейшими многопозиционными наблюдательными комплексами «Мера», которые позволят определять местонахождение воздушных судов в режиме реального времени с точность до нескольких метров. Изделие, разработанное Всероссийским научно-исследовательским институтом радиоаппаратуры, позволит значительно повысить безопасность воздушного движения самолетов на этапе взлета и посадки, когда они больше всего подвержены аварийным ситуациям.



«Мера» позволяет в режиме реального времени определять координаты до 1000 самолетов одновременно на расстоянии до 200 км. Темп обновления данных обо всех воздушных судах, находящихся в поле видимости комплекса, не превышает секунды.



— В настоящее время работы по установке компонентов системы уже начались и продлятся до конца 2016 года, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института радиоаппаратуры. — Наш институт уже имеет опыт сотрудничества с Кубой, в прошлом году аналогичной системой был оснащен международный аэропорт в курортном городе Варадеро.

Система наблюдения «Мера» представляет собой автоматизированный комплекс, состоящий из множества наземных приемных станций, которые устанавливаются по периметру аэродрома, в зависимости от размера которого их количество может варьировать от 5 до 10.

Наземная станция — это металлический короб, длина и ширина которого не превышает полуметра. Она оснащается полутораметровой антенной. Для работы в тропическом климате Кубы приемные устройства получили ряд доработок, в частности, каждая из них была оснащена изолирующим кожухом, защищающий элемент комплекса от дождей и высоких температур.



Наземные приемные станции непрерывно принимают сигналы от радиолокационных ответчиков самолетов, взлетающих или заходящих на посадку, после чего передают на вычислительный комплекс данные о координатах воздушного судна и времени их получения. «Мера» анализирует информацию, принятую с приемных станций, и вычисляет координаты самолета в данный момент, после чего полученная информация передается на один из мониторов диспетчерского пульта в виде карты, на которой отмечены все воздушные суда.

Карта обновляется два раза в секунду, что позволяет диспетчеру получать данные о местонахождении взлетающих и заходящих на посадку самолетов практически в реальном времени.

— Принцип работы многопозиционных системы наблюдения, когда координаты воздушного объекта сверяются по нескольким наземными приемными станциям, по сути, представляют собой GPS, перевернутый вверх ногами. Это достаточно сложные системы, заниматься разработкой которых под силу только странам с развитой научной школой, — рассказывает главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров. — Исторически Россия среди лидеров не только в боевой авиации, но и в гражданской, в том числе по разработке систем поиска и определения воздушных объектов. То, что кубинцы остановили свой выбор именно на наших системах наблюдения, лишь подтверждает, что отечественный производитель может создавать технику, оптимальную по соотношению цены и качества, и уже имеет имя на международном рынке.



Ранее в этом году российский разработчик радиоэлектронных систем для гражданской авиации — АО «Азимут» — заключил контракт с кубинской компанией AVIAIMPORT S.A. о совместном создании национальной системы управления воздушным движением (УВД) Кубы.