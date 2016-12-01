Глава отделения партии «Справедливая Россия» Удмуртии покинул пост

Глава удмуртского отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Шудегов покинул свой пост в связи с назначением на новую должность.



Как сообщает ИА «Сусанин», ранее на заседании президиума центрального совета партии в Москве Шудегов был назначен на должность советника лидера партии Сергея Миронова.

Нового руководителя удмуртского отделения «Справедливой России» члены партии выберут на местной партийной конференции, которая пройдет в конце декабря текущего года. Пока на этот пост выдвинут единственный кандидат — руководитель фракции справедливороссов в республиканском госсовете Фарид Юнусов.