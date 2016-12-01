Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Глава отделения партии «Справедливая Россия» Удмуртии покинул пост

Виктор Шудегов станет советником лидера фракции Сергея Миронова

Глава удмуртского отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Шудегов покинул свой пост в связи с назначением на новую должность.

Как сообщает ИА «Сусанин», ранее на заседании президиума центрального совета партии в Москве Шудегов был назначен на должность советника лидера партии Сергея Миронова.

Нового руководителя удмуртского отделения «Справедливой России» члены партии выберут на местной партийной конференции, которая пройдет в конце декабря текущего года. Пока на этот пост выдвинут единственный кандидат — руководитель фракции справедливороссов в республиканском госсовете Фарид Юнусов.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Глава отделения партии «Справедливая Россия» Удмуртии покинул пост

Виктор Шудегов станет советником лидера фракции Сергея Миронова

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Руслан Гринберг

экономист

Все мнения

Мнение

Вадим Покровский

академик

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке