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Технический сбой произошел в самолете президента Польши

Анджей Дуда возвращался в Варшаву из Швеции, когда самолету пришлось совершить посадку во Вроцлаве

Президент Польши возвращался из Швеции в Варшаву, когда было принято решение о посадке во Вроцлаве, где во время землетрясения погибли восемь шахтеров.

Изначально планировалось, что Дуда покинет самолет, а журналисты продолжат полет в Варшаву. Но после посадки в аэропорту Вроцлава оказалось, что на борту произошел сбой.

Не сработала «компьютерная система самолета», сообщили местные СМИ. Никто не пострадал, уточняется в сообщениях, передает РЕН-ТВ.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Технический сбой произошел в самолете президента Польши

Анджей Дуда возвращался в Варшаву из Швеции, когда самолету пришлось совершить посадку во Вроцлаве

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