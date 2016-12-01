Технический сбой произошел в самолете президента Польши

Президент Польши возвращался из Швеции в Варшаву, когда было принято решение о посадке во Вроцлаве, где во время землетрясения погибли восемь шахтеров.

Изначально планировалось, что Дуда покинет самолет, а журналисты продолжат полет в Варшаву. Но после посадки в аэропорту Вроцлава оказалось, что на борту произошел сбой.

Не сработала «компьютерная система самолета», сообщили местные СМИ. Никто не пострадал, уточняется в сообщениях, передает РЕН-ТВ.