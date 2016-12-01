«Спартаку» отвесили приличную пощечину»

В рамках 16-го тура чемпионата России по футболу московский «Спартак» отправился в гости к одному из аутсайдеров РФПЛ — «Крыльям Советов». Многие ожидали, что поездка в Самару станет для красно-белых легкой прогулкой. Однако всё сложилось совершено иначе — «Крылья» без особых проблем разгромили «Спартак» со счетом 4:0.

В составе хозяев поля голы на свой счет записали француз Йоан Молло, россиянин Сергей Ткачев, итальянец Кристиан Паскуато и белорус Сергей Корниленко. Таким образом, самарцы прервали шестиматчевую победную серию «Спартака» в РФПЛ. Это поражение стало самым крупным для москвичей под руководством Массимо Карреры.

Легендарный футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что игроки красно-белых показали на поле в Самаре полное безволие.

— Футболисты «Спартака» должны понять, что безволие всегда наказывается, — сказал «Известиям» Рейнгольд. — Надеюсь, Каррера подскажет игрокам, что нельзя выходить на поле и валять дурака. Ходить пешком по полю можно лишь в том случае, если ты любитель. Если же ты профессионал, то будь добр — бегай. Футболисты «Спартака» должны понять одну вещь: у них не настолько больше мастерства, чем у остальных, чтобы позволять себе выходить на игру с подобным настроем. Они смогут побеждать, только если будут полностью отдаваться игре и жертвовать собой на поле. Тогда это будет команда, а сегодня мы увидели полное равнодушие. Такое больше не хочется видеть вообще никогда.

Валерий Рейнгольд считает, что разгром от «Крыльев» должен послужить уроком для футболистов московского клуба.

— От всей души поздравляю команду «Крылья Советов», — продолжил экс-спартаковец в беседе с корреспондентом «Известий». — Они сегодня были действенно намного лучше соперника и показали характер. В глубине души я даже думал, что было бы хорошо, если они еще забьют, для полного счастья. Надеюсь, после такого разгрома до каждого футболиста «Спартака» дойдет, что на футбольном поле играют мужики, а пижонство наказывается. Сегодня «Спартаку» отвесили приличную пощечину. Думаю, это станет отличным уроком и для Массимо Карреры, и для каждого футболиста красно-белых.

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