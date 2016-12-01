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Полицейские Самары забрали племянника у нетрезвого фаната «Спартака»

На самарском стадионе «Металлург» проходить матч между «Крыльями Советом» и «Спартаком»

На вокзале Самары полицейские забрали пятилетнего мальчика у нетрезвого мужчины. В областную столицу поездом из Москвы прибыли болельщики футбольной команды «Спартак».

Среди фанатов находился 34-летний пьяный мужчина с ребенком. Как позже выяснили сотрудники Средневолжского линейного управления полиции они приходятся друг другу дядей и племянником.

Как пишет ВолгаНьюс.рф, правоохранители позвонили матери мальчика. Полицейские потребовали, чтобы родители приехали в Самару за сыном. Сообщается, что их привлекут к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Напомним, сейчас на самарском стадионе «Металлург» в рамках 16-го тура чемпионата России проходит матч между «Крыльями Советом» и «Спартаком».

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Полицейские Самары забрали племянника у нетрезвого фаната «Спартака»

На самарском стадионе «Металлург» проходить матч между «Крыльями Советом» и «Спартаком»

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