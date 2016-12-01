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В школах Орла появились фото губернатора рядом с символами региона

В областном правительстве утверждают, что не давали подобных поручений

В некоторых орловских школах на стенках появились фотопортреты губернатора Вадима Потомского. Они располагаются на стендах с изображением символики Орловской области.

В администрациях некоторых учебных заведений заявили, что такую разнарядку они получили из областного правительства. А в качестве доказательства исполнения указа якобы должен быть выслан фотоотчет в департамент образования.

Между тем руководитель пресс-службы главы региона Сергей Тюрин утверждения учителей опроверг, назвав подобное поведение их личной инициативой. Более того, по словам Тюрина, это может иметь для руководителей школ негативный  эффект.

 «То, что директора школ решили разместить стенды с символами области, — абсолютно нормальная идея. А вот появление фотографии Потомского на стендах можно объяснить лишь стремлением некоторых руководителей сделать «приятное» губернатору, авось зачтется. Не думаю, что зачтется. Скорее всего, будет наоборот», — цитирует начальника пресс-службы правительства региона ресурс InfoOrel.ru.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

В школах Орла появились фото губернатора рядом с символами региона

В областном правительстве утверждают, что не давали подобных поручений

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