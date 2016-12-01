Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Французская полиция изъяла почти тонну кокаина

Были задержаны десять подозреваемых, среди которых граждане Франции, Колумбии, Испании и Нидерландов

Более 900 кг кокаина изъяла полиция в городах Байонна и Биарриц на юго-западе Франции.

Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Накануне были задержаны десять подозреваемых, среди которых граждане Франции, Колумбии, Испании и Нидерландов.

Полицейские также изъяли у задержанных около €1 млн наличными, передает «РИА Новости».

По данным источника, операция проводилась центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (OCRTIS) по судебному поручению межрегиональных судебных органов специальной юрисдикции (Jirs) города Бордо.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Французская полиция изъяла почти тонну кокаина

Были задержаны десять подозреваемых, среди которых граждане Франции, Колумбии, Испании и Нидерландов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке