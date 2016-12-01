Французская полиция изъяла почти тонну кокаина

Более 900 кг кокаина изъяла полиция в городах Байонна и Биарриц на юго-западе Франции.

Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Накануне были задержаны десять подозреваемых, среди которых граждане Франции, Колумбии, Испании и Нидерландов.

Полицейские также изъяли у задержанных около €1 млн наличными, передает «РИА Новости».

По данным источника, операция проводилась центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (OCRTIS) по судебному поручению межрегиональных судебных органов специальной юрисдикции (Jirs) города Бордо.