Липецкие чиновники придумали необычные названия для новых топонимов

В Липецке появятся новые топонимы с интересными названиями. В городе планируется открыть 16 новых улиц и 2 переулка.

Как сообщает GOROD48, названия новым топонимам придумали депутаты на заседании городского совета.

В ближайшее время в Липецке появятся улицы Верхняя Подсолнечная, Нижняя Подсолнечная, Ландышевая, Тюльпанная, Вербная, Звонкая, Лиловая, Оранжевая, Цветная, Белая, Лимонная, а также переулки: 1-й, 2-й и 3-й Песчаный, Нижний и Охотный.

Изначально предполагалось, что названия для будущих топонимов будут вынесены на обсуждение комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов. После этого по процедуре их должны были утвердить депутаты городского парламента. Однако решение о переименовании топонимов чиновники из горсовета приняли самостоятельно.