Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Липецкие чиновники придумали необычные названия для новых топонимов

Депутаты решили самостоятельно переименовать в городе несколько улиц и переулков

В Липецке появятся новые топонимы с интересными названиями. В городе планируется открыть 16 новых улиц и 2 переулка.

Как сообщает GOROD48, названия новым топонимам придумали депутаты на заседании городского совета.

В ближайшее время в Липецке появятся улицы Верхняя Подсолнечная, Нижняя Подсолнечная, Ландышевая, Тюльпанная, Вербная, Звонкая, Лиловая, Оранжевая, Цветная, Белая, Лимонная, а также переулки: 1-й, 2-й и 3-й Песчаный, Нижний и Охотный.

Изначально предполагалось, что названия для будущих топонимов будут вынесены на обсуждение комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов. После этого по процедуре их должны были утвердить депутаты городского парламента. Однако решение о переименовании топонимов чиновники из горсовета приняли самостоятельно.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Липецкие чиновники придумали необычные названия для новых топонимов

Депутаты решили самостоятельно переименовать в городе несколько улиц и переулков

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Руслан Гринберг

экономист

Все мнения

Мнение

Вадим Покровский

академик

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке