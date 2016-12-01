Коалиция признала гибель 173 гражданских в результате действий в Сирии

Международная коалиция, проводящая военную операцию «Непоколебимая решимость» в Сирии, выражает свои сожаления о случайных жертвах
Международная коалиция распространила заявление, в котором признает гибель 173 гражданских лиц. Мирные жители были убиты непреднамеренно в ходе авиаударов, уточняется в пресс-релизе.
В документе отмечается, что жертвы среди мирного населения подсчитаны на основе доступной информации.
«Мы сожалеем о случайных жертвах, которые стали результатом усилий коалиции по разгрому ИГ в Ираке и Сирии, и выражаем глубокие соболезнования семьям, которые были затронуты ударами», — говорится в документе, передает «РИА Новости».
Военная международная коалиции, возглавляемая США, объединила 68 государств. В осуществлении бомбардировок принимают участие только несколько из них.