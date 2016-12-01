Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Усадьба Афанасия Фета открывается в Курской области

Это единственный уцелевший в стране дом великого поэта

Усадьба поэта Афанасия Фета будет открыта после многолетней реконструкции. Она находится в деревне Воробьевка Золотухинского района Курской области и является единственной уцелевшей до настоящего времени в стране.

В прошлом году, когда отмечалось 195-летие поэта, была открыта часть дома. Любой желающий мог увидеть рабочий кабинет Фета, библиотеку и гостевые комнаты. Сейчас же экскурсии возможны по всему двухэтажному дому.

Как напоминает ресурс KurskCity.ru, всего восстановительные работы в усадьбе обошлись бюджету в 53 млн рублей.

Напомним, Афанасий Фет приобрел имение в 1877 году. Здесь он не только писал стихи, но и делал переводы с древнегреческого и древнерусского. Много лет в этом месте проводились знаменитые фетовские чтения. 

Церемония открытия усадьбы запланирована на 2 декабря.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Усадьба Афанасия Фета открывается в Курской области

Это единственный уцелевший в стране дом великого поэта

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Руслан Гринберг

экономист

Все мнения

Мнение

Вадим Покровский

академик

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке