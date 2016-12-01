Усадьба Афанасия Фета открывается в Курской области

Усадьба поэта Афанасия Фета будет открыта после многолетней реконструкции. Она находится в деревне Воробьевка Золотухинского района Курской области и является единственной уцелевшей до настоящего времени в стране.

В прошлом году, когда отмечалось 195-летие поэта, была открыта часть дома. Любой желающий мог увидеть рабочий кабинет Фета, библиотеку и гостевые комнаты. Сейчас же экскурсии возможны по всему двухэтажному дому.



Как напоминает ресурс KurskCity.ru, всего восстановительные работы в усадьбе обошлись бюджету в 53 млн рублей.

Напомним, Афанасий Фет приобрел имение в 1877 году. Здесь он не только писал стихи, но и делал переводы с древнегреческого и древнерусского. Много лет в этом месте проводились знаменитые фетовские чтения.



Церемония открытия усадьбы запланирована на 2 декабря.