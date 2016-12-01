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В первый день зимы в Ярославле открыли 13 муниципальных ледовых катков

Ледовые площадки доступны для всех абсолютно бесплатно

В первый день зимы в Ярославле начали работать 13 ледовых площадок. Муниципальные катки для удобства жителей расположены в разных районах города.

Ледовые площадки предоставляются абсолютно бесплатно. На каждом из них работают пункты проката коньков. Утром и днем на всех катках занимаются воспитанники спортивных школ. Вечером их открывают для массового катания.

Как пишет ИА «Ярновости», заливать ледовые площадки начали еще с середины ноября. Лед чистят ежедневно утром и вечером. Для удобства горожан проведено освещение и устроены раздевалки.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

В первый день зимы в Ярославле открыли 13 муниципальных ледовых катков

Ледовые площадки доступны для всех абсолютно бесплатно

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