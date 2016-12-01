Череповецкий мясокомбинат оштрафован за дискриминацию

На АО «Череповецкий мясокомбинат» наложен административный штраф в 2 млн рублей. Как посчитали в областном управлении ФАС, предприятие нарушило закон о торговле.

В январе 2015 года мясокомбинат заключил соглашение с предпринимателем из Ухты, по которому обязался не сотрудничать ни с кем другим в этом городе, кроме него. Таким образом, поясняет ресурс cpv.ru, торговать в этом районе продукцией ЧМК мог только этот бизнесмен.

В антимонопольной службе сочли это дискриминацией по отношению к других потенциальным покупателям продукции мясокомбината. Его обвинили в нарушении федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и оштрафовали.