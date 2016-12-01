В Оренбурге санкционные баклажаны и яблоки переработали в биогаз

Запрещенные к ввозу в Россию овощи и фрукты переработали в биогаз. Партию санкционных яблок и баклажанов специалисты Россельхознадзора нашли на одном из рынков Оренбурга.

При проверке у продавца подкарантинной продукции не оказалось документов, в том числе фитосанитарных. У предпринимателя изъяли 260 кг яблок и 45 кг баклажанов, выращенных в Польше. В региональном управлении Россельхознадзора решили утилизировать овощи и фрукты, запрещенные к ввозу в Россию.



Как пишет РИА «Оренбуржье», утилизацию провели путем механического измельчения. Затем их отправили для дальнейшего использования в процессе биометанного сбраживания на предприятии ООО «Комплексные системы утилизации».

