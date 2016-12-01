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В Оренбурге санкционные баклажаны и яблоки переработали в биогаз

Партию овощей и фруктов из Польши обнаружили на одном из городских рынков

Запрещенные к ввозу в Россию овощи и фрукты переработали в биогаз. Партию санкционных яблок и баклажанов специалисты Россельхознадзора нашли на одном из рынков Оренбурга.

При проверке у продавца подкарантинной продукции не оказалось документов, в том числе фитосанитарных. У предпринимателя изъяли 260 кг яблок и 45 кг баклажанов, выращенных в Польше. В региональном управлении Россельхознадзора решили утилизировать овощи и фрукты, запрещенные к ввозу в Россию.

Как пишет РИА «Оренбуржье», утилизацию провели путем механического измельчения. Затем их отправили для дальнейшего использования в процессе биометанного сбраживания на предприятии ООО «Комплексные системы утилизации».

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

В Оренбурге санкционные баклажаны и яблоки переработали в биогаз

Партию овощей и фруктов из Польши обнаружили на одном из городских рынков

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