Население Земли приблизилось к 7,5 млрд человек

Число людей на Земле в 2016 году достигло отметки примерно в 7,433 млрд, сообщает агентство AP со ссылкой на ежегодный доклад Фонда ООН в области народонаселения.

За год население планеты выросло на 1,1% — около 80,8 млн человек. При этом в прошлом году население Земли составляло 7,349 млрд человек, передает «Интерфакс».

Кроме этого, в докладе отмечается, что что развивающиеся страны мира могут получить выгоду на сумму не менее $21 млрд, если правительства этих стран будут вкладываться в здравоохранение и образование для девочек в возрасте около 10 лет.