Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Праздничный концерт пройдет в пятницу на ж/д вокзале Ульяновска

Мероприятие проведут в честь Всероссийского дня пассажира

На железнодорожном вокзале в Ульяновске в пятницу, 2 декабря, пройдет праздничный концерт. Мероприятие проведут в честь Всероссийского дня пассажира и очередной годовщины со дня основания ОАО «Федеральная пассажирская компания», которое является дочерним предприятием компании «Российские железные дороги».

Как сообщает 1ul.ru, в концерте примут участие студенты Ульяновского техникума железнодорожного транспорта, а также детские творческие коллективы.

Также ожидается, что в рамках праздника будет организовано интерактивное общение с пассажирами, в ходе которого все желающие смогут задать вопросы, касающиеся пассажирских перевозок, условий приобретения билетов и скидок, действующих в настоящее время.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Праздничный концерт пройдет в пятницу на ж/д вокзале Ульяновска

Мероприятие проведут в честь Всероссийского дня пассажира

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Руслан Гринберг

экономист

Все мнения

Мнение

Вадим Покровский

академик

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке