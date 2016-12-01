Праздничный концерт пройдет в пятницу на ж/д вокзале Ульяновска

На железнодорожном вокзале в Ульяновске в пятницу, 2 декабря, пройдет праздничный концерт. Мероприятие проведут в честь Всероссийского дня пассажира и очередной годовщины со дня основания ОАО «Федеральная пассажирская компания», которое является дочерним предприятием компании «Российские железные дороги».

Как сообщает 1ul.ru, в концерте примут участие студенты Ульяновского техникума железнодорожного транспорта, а также детские творческие коллективы.

Также ожидается, что в рамках праздника будет организовано интерактивное общение с пассажирами, в ходе которого все желающие смогут задать вопросы, касающиеся пассажирских перевозок, условий приобретения билетов и скидок, действующих в настоящее время.