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«Роскосмос» признает потерю «Прогресса»

Фрагменты космического грузовика упали над гористой местностью в Туве

«Роскосмос» признал потерю космического грузовика «Прогресс» и рассказал о подробностях произошедшего.

В пресс-службе ведомства уточнили, что потеря «Прогресса» произошла на высоте 190 км. Фрагменты космического грузовика упали над незаселенной территорией Тувы. Большинство из них сгорели в плотных слоях атмосферы. «Потеря грузового корабля не скажется на нормальном функционировании систем МКС и жизнедеятельности экипажа станции», — резюмирует «Роскосмос».

При запуске «Прогресса», который состоялся в 17.52 мск четверга с Байконура, на 383-й секунде полета пропала связь с кораблем. В итоге космический грузовик не смогли вывести на расчетную орбиту и он был потерян.

Анализ нештатной ситуации проводит государственная комиссия.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

«Роскосмос» признает потерю «Прогресса»

Фрагменты космического грузовика упали над гористой местностью в Туве

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