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Российское судно «Николай Касаткин» задержали в порту Амстердама

Моряки объявили забастовку из-за задолженности по зарплате

Судно «Николай Касаткин» под российским флагом задержали в порту Амстердама.

Как сообщили в Российском профсоюзе моряков, судно с грузом краба из Баренцева моря было задержано портовыми властями за грубые нарушения трудового законодательства. Экипаж объявил забастовку из-за долгов по зарплате и отказывается разгружать трюм.

По словам представителя профсоюза Вадима Мамонтова, портовые власти установили, что задолженность экипажу по зарплате за четыре месяца составляет $90 тыс.

Кроме того, были выявлены неправильно составленные трудовые контракты, недействительные медицинские свидетельства экипажа и другие нарушения.

О ситуации уже известили российского судовладельца — ООО «Парус» (Южно-Сахалинск). Однако компания сообщила, что не признает такую большую задолженность, передает «Интерфакс».

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Российское судно «Николай Касаткин» задержали в порту Амстердама

Моряки объявили забастовку из-за задолженности по зарплате

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