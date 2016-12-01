При спуске в шахту на Урале погиб электросварщик

При спуске в шахту «Кальинская» в Североуральске погиб рабочий. Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту ЧП.



Трагедия произошла 30 ноября. 55-летний подземный электросварщик погиб, когда спускался вниз. На плече рабочего был свернутый в кольцо кусок кабеля. Во время движения он зацепился за рельс. Мужчину вытянуло из углубочной клети кабелем и отбросило на ее крышу, пишет «ТагилСити.ру».

От полученных травм рабочий скончался на месте. В связи с его гибелью на шахте проверят соблюдение требований безопасности. В настоящее время прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.