Перестановки мирового уровня: новые председатели G20 и СБ ООН

На этой неделе председательствующие страны сменились сразу в двух крупнейших международных организациях — 1 декабря Германия стала председателем G20, а Испания взяла на себя роль председателя Совета Безопасности ООН.



Германия займет свой председательствующий пост сроком на год, Испания — на один месяц. «Известия» разбирались, что это значит для международного сообщества и чего стоит ждать от новых председателей.

Как это работает: G20

«Большая двадцатка», или G20, представляющая собой клуб лидеров 20 стран с самыми развитыми экономиками в мире, была создана в качестве ответа на азиатский экономический кризис в 1999 году, а с постепенным завершением кризиса фактически переместилась на политическую сцену. Вплоть до 2011 года лидеры стран — членов G20 встречались два раза в год, однако после 2011 перешли на ежегодный формат, которому, однако, сопутствует ряд встреч на менее высоком уровне, призванных подготовить основной саммит.

Именно страна, принимающая у себя ежегодный саммит, становится председателем G20 и определяет повестку «большой двадцатки» на текущий год. Для того чтобы лидерство распределялось пропорционально, все страны-участницы поделены на несколько групп, в зависимости от региона — страны из одного и того же региона не могут занимать пост председателя два года подряд. Россия председательствовала в G20 в 2013 году, в прошлом году эту роль выполнял Китай, а в предстоящем году наступила очередь европейских стран.



Германия заранее обозначила свой интерес к председательству — в результате других претендентов на этот пост к исходу председательства Китая не оказалось.

Как это работает: СБ ООН

Совет Безопасности ООН является одним из шести основных органов Организации Объединенных Наций и отвечает в ее структуре за поддержание международного мира и безопасности. СБ ООН в том числе уполномочен решать любой спор или урегулировать ситуацию, которые могут привести к международным трениям и угрожать мировой безопасности.

С 1963 года в СБ ООН входят пять постоянных членов — Великобритания, КНР, Россия (как правопреемница СССР), США и Франция, — а также 10 непостоянных. Состав определяется Генеральной Ассамблеей — по пять стран избираются ежегодно сроком на два года. Так, Испания вошла в число членов Совбеза ООН на 2015–2016 годы, а Украина — на 2016–2017 годы. В отличие от G20 председательство одной страны в Совбезе рассчитано только на один месяц, а страна-председатель выбирается из списка стран в алфавитном порядке.

Что ждет Испанию и Германию

Германия и Испания заняли свои председательствующие посты в не самое легкое для международного сообщества время: в еврозоне до сих пор не преодолен долговой кризис, Минский процесс и урегулирование ситуации на юго-востоке Украины зашли в тупик, по-прежнему остро стоит сирийский вопрос. Кроме того, в США только недавно сменился лидер и подавляющее большинство других глав государств с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом еще не встречались.

Германия: взаимосвязанный мир

Основные темы председательства Германии ранее уже довольно четко обозначила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Девизом этого года Германия назвала «Создание взаимосвязанного мира», а в центре внимания G20 будет глобализация и связанные с ней риски и шансы для национальных экономик. При этом позиция самой Ангелы Меркель по этому вопросу известна: она считает, что правильной реакцией на вызовы глобализации является не протекционизм, а готовность к сотрудничеству и открытости. Кроме того, в повестку «большой двадцатки» войдет проблема повышения антикризисной устойчивости национальных экономик.

«Главными темами председательства будут стабильность и мировая экономика», — отметила ранее канцлер ФРГ, говоря о предстоящем председательстве.

Помимо этого, не исключается, что Берлин вынесет на обсуждение вопросы, связанные с терроризмом и миграционным кризисом.

Испания: борьба с терроризмом и сирийский вопрос

Для Испании центральной темой ее председательства в Совбезе ООН станет борьба с терроризмом. Так, в течение предстоящего месяца ожидается принятие сразу нескольких документов, касающихся таких вопросов, как юридическое сотрудничество государств в условиях террористической угрозы, нераспространение оружия массового поражения и проблема торговли людьми в зоне вооруженных конфликтов.



Кроме того, в центре внимания Совбеза ООН в этом месяце будет сирийский вопрос — известно, что Испания, Египет и Новая Зеландия совместно подготовили проект резолюции по ситуации в Алеппо, однако когда она будет рассмотрена, пока неизвестно.

В то же время от ряда дискуссий по актуальным для международного сообщества темам Испании пришлось отказаться. В частности, не значится в повестке Совбеза ООН на ближайший месяц конференция по Ближнему Востоку, которую давно предлагала Испания. Вероятнее всего, не будет поднят также и украинский вопрос, поскольку, как заявил «РИА Новости» представитель испанского МИД, с точки зрения председательствующей страны, сейчас никакие документы по этому вопросу согласовать невозможно из-за слишком сильной разницы позиций сторон.



G20: Саммит в Гамбурге, знакомство с Трампом и кампания Меркель

Ключевым и наиболее показательным событием этого года для «большой двадцатки», таким образом, станет саммит лидеров стран G20, который состоится 7–8 июля в немецком Гамбурге. С ним же связана одна из главных интриг председательства Германии — ожидается, что именно он станет первым мероприятием, на котором главы государств и правительств участвующих стран, а также представители крупнейших международных организаций — ООН, ОПЕК, ВТО и МВФ — впервые встретятся с новым президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, еще одной особенностью этого года, оставшейся за кадром официальной аналитики, являются приближающиеся выборы в ФРГ — и многие эксперты склонны ожидать, что Ангела Меркель воспользуется возможностями, предоставленными председательством в G20, для укрепления своих позиций на мировой и национальной политических сценах.

