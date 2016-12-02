Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Перестановки мирового уровня: новые председатели G20 и СБ ООН

1 декабря Германия стала председателем G20, а Испания взяла на себя роль председателя СБ ООН. «Известия» разбирались, что это значит для международного сообщества

Фото: TASS/DPA/Bernd von Jutrczenka

На этой неделе председательствующие страны сменились сразу в двух крупнейших международных организациях — 1 декабря Германия стала председателем G20, а Испания взяла на себя роль председателя Совета Безопасности ООН. 

Германия займет свой председательствующий пост сроком на год, Испания — на один месяц. «Известия» разбирались, что это значит для международного сообщества и чего стоит ждать от новых председателей.

Как это работает: G20

«Большая двадцатка», или G20, представляющая собой клуб лидеров 20 стран с самыми развитыми экономиками в мире, была создана в качестве ответа на азиатский экономический кризис в 1999 году, а с постепенным завершением кризиса фактически переместилась на политическую сцену. Вплоть до 2011 года лидеры стран — членов G20 встречались два раза в год, однако после 2011 перешли на ежегодный формат, которому, однако, сопутствует ряд встреч на менее высоком уровне, призванных подготовить основной саммит.

Именно страна, принимающая у себя ежегодный саммит, становится председателем G20 и определяет повестку «большой двадцатки» на текущий год. Для того чтобы лидерство распределялось пропорционально, все страны-участницы поделены на несколько групп, в зависимости от региона — страны из одного и того же региона не могут занимать пост председателя два года подряд. Россия председательствовала в G20 в 2013 году, в прошлом году эту роль выполнял Китай, а в предстоящем году наступила очередь европейских стран.

Германия заранее обозначила свой интерес к председательству — в результате других претендентов на этот пост к исходу председательства Китая не оказалось.

Как это работает: СБ ООН

Совет Безопасности ООН является одним из шести основных органов Организации Объединенных Наций и отвечает в ее структуре за поддержание международного мира и безопасности. СБ ООН в том числе уполномочен решать любой спор или урегулировать ситуацию, которые могут привести к международным трениям и угрожать мировой безопасности.

С 1963 года в СБ ООН входят пять постоянных членов — Великобритания, КНР, Россия (как правопреемница СССР), США и Франция, — а также 10 непостоянных. Состав определяется Генеральной Ассамблеей — по пять стран избираются ежегодно сроком на два года. Так, Испания вошла в число членов Совбеза ООН на 2015–2016 годы, а Украина — на 2016–2017 годы. В отличие от G20 председательство одной страны в Совбезе рассчитано только на один месяц, а страна-председатель выбирается из списка стран в алфавитном порядке.

Что ждет Испанию и Германию

Германия и Испания заняли свои председательствующие посты в не самое легкое для международного сообщества время: в еврозоне до сих пор не преодолен долговой кризис, Минский процесс и урегулирование ситуации на юго-востоке Украины зашли в тупик, по-прежнему остро стоит сирийский вопрос. Кроме того, в США только недавно сменился лидер и подавляющее большинство других глав государств с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом еще не встречались.

Германия: взаимосвязанный мир

Основные темы председательства Германии ранее уже довольно четко обозначила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Девизом этого года Германия назвала «Создание взаимосвязанного мира», а в центре внимания G20 будет глобализация и связанные с ней риски и шансы для национальных экономик. При этом позиция самой Ангелы Меркель по этому вопросу известна: она считает, что правильной реакцией на вызовы глобализации является не протекционизм, а готовность к сотрудничеству и открытости. Кроме того, в повестку «большой двадцатки» войдет проблема повышения антикризисной устойчивости национальных экономик.

«Главными темами председательства будут стабильность и мировая экономика», — отметила ранее канцлер ФРГ, говоря о предстоящем председательстве.

Помимо этого, не исключается, что Берлин вынесет на обсуждение вопросы, связанные с терроризмом и миграционным кризисом.

Испания: борьба с терроризмом и сирийский вопрос

Для Испании центральной темой ее председательства в Совбезе ООН станет борьба с терроризмом. Так, в течение предстоящего месяца ожидается принятие сразу нескольких документов, касающихся таких вопросов, как юридическое сотрудничество государств в условиях террористической угрозы, нераспространение оружия массового поражения и проблема торговли людьми в зоне вооруженных конфликтов.

Кроме того, в центре внимания Совбеза ООН в этом месяце будет сирийский вопрос — известно, что Испания, Египет и Новая Зеландия совместно подготовили проект резолюции по ситуации в Алеппо, однако когда она будет рассмотрена, пока неизвестно.

В то же время от ряда дискуссий по актуальным для международного сообщества темам Испании пришлось отказаться. В частности, не значится в повестке Совбеза ООН на ближайший месяц конференция по Ближнему Востоку, которую давно предлагала Испания. Вероятнее всего, не будет поднят также и украинский вопрос, поскольку, как заявил «РИА Новости» представитель испанского МИД, с точки зрения председательствующей страны, сейчас никакие документы по этому вопросу согласовать невозможно из-за слишком сильной разницы позиций сторон.

G20: Саммит в Гамбурге, знакомство с Трампом и кампания Меркель

Ключевым и наиболее показательным событием этого года для «большой двадцатки», таким образом, станет саммит лидеров стран G20, который состоится 7–8 июля в немецком Гамбурге. С ним же связана одна из главных интриг председательства Германии — ожидается, что именно он станет первым мероприятием, на котором главы государств и правительств участвующих стран, а также представители крупнейших международных организаций — ООН, ОПЕК, ВТО и МВФ — впервые встретятся с новым президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, еще одной особенностью этого года, оставшейся за кадром официальной аналитики, являются приближающиеся выборы в ФРГ — и многие эксперты склонны ожидать, что Ангела Меркель воспользуется возможностями, предоставленными председательством в G20, для укрепления своих позиций на мировой и национальной политических сценах.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Перестановки мирового уровня: новые председатели G20 и СБ ООН

Перестановки мирового уровня: новые председатели G20 и СБ ООН1 декабря Германия стала председателем G20, а Испания взяла на себя роль председателя СБ ООН. «Известия» разбирались, что это значит для международного сообщества

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке