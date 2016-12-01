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Националисты митинговали у здания администрации Порошенко

Около 200 радикалов требовали освободить политических заключенных

Около здания администрации президента Украины в четверг, 1 декабря, митинговали несколько сотен националистов.

Радикально настроенные молодчики представляли запрещенные в России националистические организации, в частности «Правый сектор» и «Свободу».

После того как митингующие озвучили свое обращение к Порошенко, в сторону здания полетели файеры. После этого администрацию оцепили сотрудники полиции и нацгвардии, передает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Националисты митинговали у здания администрации Порошенко

Около 200 радикалов требовали освободить политических заключенных

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