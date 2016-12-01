Националисты митинговали у здания администрации Порошенко

Около здания администрации президента Украины в четверг, 1 декабря, митинговали несколько сотен националистов.



Радикально настроенные молодчики представляли запрещенные в России националистические организации, в частности «Правый сектор» и «Свободу».

После того как митингующие озвучили свое обращение к Порошенко, в сторону здания полетели файеры. После этого администрацию оцепили сотрудники полиции и нацгвардии, передает «Федеральное агентство новостей».