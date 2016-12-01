Калининградские рыбаки бастуют в Голландии

Экипаж судна «Николай Касаткин» бастует против невыплаты зарплаты. По словам моряков, деньги задерживают уже четыре месяца.



Как напоминает ресурс «Клопс.ру», судно относится к группировке ООО «Парус». Ему также принадлежат корабли «Селенга» и «Николай Копытин». Их экипажи тоже оказались в подобной ситуации.

В данный момент «Николай Касаткин» находится в Амстердаме. Его задержали после инспекции. Помимо долга перед экипажем, выяснилось, что трудовые контракты заполнены неправильно, медицинские свидетельства работников недействительны, а на борту не соблюдается техника безопасности.

Как заявил глава калининградского отделения Российского профсоюза моряков Вадим Мамонтов, сумма задолженности перед моряками составляет $90 тыс.

Члены экипажа «Николая Касаткина» направили свои требования в адрес инспекции Международной федерации транспортников в Роттердаме.