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Порядка 800 тыс. га леса восстановят в России в Год экологии

Об этом на страницах «Известий» сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской

В будущем году в России планируют восстановить порядка 800 тыс. га леса, сообщил глава Минприроды РФ Сергей Донской.

Министр напомнил, что наступающий год объявлен в России Годом экологии.

По его словам, за 12 месяцев будет проведено более 600 мероприятий, приуроченных к этому событию во всех регионах России.

Донской рассказал, что все проекты распределены по восьми блокам. Самые из них крупные как по объему, так и по числу включенных мероприятий — это внедрение новой системы обращения с отходами и переход на наилучшие доступные технологии в различных отраслях.

Кроме того, в соответствии с решением оргкомитета в число приоритетных вошли такие темы, как защита Байкальской природной территории, сохранение водных ресурсов и развитие заповедной системы.

Министр отметил, что общий объем финансирования проектов, включенных в план, составляет более 347 млрд рублей, из которых — 156 млрд рублей — это средства из федерального и региональных бюджетов и 191 млрд рублей — внебюджетные средства.

Подробнее о том, как пройдет Год экологии в России, читайте в колонке Сергея Донского для «Известий»:

Лицом к природе

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Порядка 800 тыс. га леса восстановят в России в Год экологии

Об этом на страницах «Известий» сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской

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