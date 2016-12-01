Яценюк подал в суд на СМИ «за брехню»

Бывший руководитель правительства Украины Арсений Яценюк обратился в суд с иском. Предметом иска стала информация, растиражированная СМИ, о приобретении им якобы более 20 домов в Майами, США.

Яценюк написал о предстоящем судебном процессе на своей странице в Facebook.



Он отметил, что за ложь надо отвечать. «За ложь, чушь и участие в информационных спецоперациях надо отвечать», — пишет Яценюк, занимавший пост премьер-министра Украины с февраля 2014 года по 14 апреля 2016-го.