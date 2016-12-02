В колонию на Сахалине пытались забросить телефоны и наркотики

В ночь на 1 декабря рядом с исправительной колонией №1 (ИК-1) Южно-Сахалинска были задержаны четыре человека, которые пытались перебросить через забор сотовые телефоны и наркотики.

К исправительной колонии №1, расположенной в городе Южно-Сахалинске Сахалинской области, подъехал автомобиль темного цвета, который сразу привлек внимание охраны. Мужчины, которые направились к внешнему периметру ограждения исправительной колонии с подозрительным свертком, были задержаны.



Фото: ФСИН

Выяснилось, что на территорию колонии они собирались перебросить 13 мобильных телефонов, 15 зарядных устройств к ним и сверток с неизвестным веществом массой 24 г. Экспертиза показала, что это была марихуана. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

— «Вбросы» — довольно частое явление в исправительных колониях и СИЗО, — рассказала «Известиям» генеральный директор благотворительного фонда «Попечитель», член Общественного совета при ФСИН России Елена Зеленова. — Чаще всего стараются перебросить через забор телефоны и SIM-карты. Подобные случаи фиксируются во всех регионах России. Недавно таким образом пытались доставить несколько десятков телефонов в один из московских следственных изоляторов. Альтернативой «вбросу» является передача запрещенных предметов в продуктах питания.