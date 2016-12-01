Гордума Великого Новгорода не смогла принять бюджет на 2017 год

Депутаты городской Думы Великого Новгорода, рассматривая в первом чтении проект городского бюджета, не смогли его принять. План главного финансового документа положительно одобрили только два парламентария, остальные 26 депутатов проект не поддержали.

Обсуждая план бюджета, депутаты не раз говорили о возможном дефолте. По их мнению, бюджет превратился из инструмента стратегического планирования в «формальную бумажку», сообщает Новгород.ру.

Для реализации нужд в нескольких отраслях в городской бюджет требуется заложить 7,5 млрд рублей. Представитель партии «Яблоко» Константин Хиврич поднял вопрос об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По мнению председателя партии «Единой России» Владислава Букетова, в сложившейся ситуации следует изменить подход руководителей городской администрации.

Бюджет Великого Новгорода на 2017 год был сформирован без дефицита. Сумма доходов и расходов в этом году уменьшилась практически на 1,5 млрд рублей. В итоге объем средств, предназначаемых для социальных выплат, значительно снизился.