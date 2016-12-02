Кино для всех

Все новые фильмы должны быть обязательно снабжены субтитрами для слабослышащих и тифлопереводом (словесное описание изображения) для слабовидящих. С таким предложением выступила рабочая группа комиссии при президенте РФ по делам инвалидов. Подразумевается, что фильм, не обладающий копией с этими опциями, не получит прокатного удостоверения.

— Наша рабочая группа, Общественная палата и Совет по попечительству в социальной сфере разработают законопроект до конца этого года. После этого документ разошлют по различным федеральным органам исполнительной власти от Минкульта до Минэкономразвития на согласование, — рассказала «Известиям» руководитель рабочей группы певица Диана Гурцкая.

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов, член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Константин Добрынин пояснил «Известиям», что действующая статья 14 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» описывает систему субтитрирование или сурдоперевод для телепрограмм, кино- и видеофильмов. Однако в законодательных актах не указана обязательность этого.

Также есть ФЗ «О государственной поддержке кинематографии РФ», где указаны требования, несоблюдение которых влечет отказ в выдаче фильму прокатного удостоверения (статья 5.1). Но и там нет нормы по адаптации кинокартины для лиц с ограниченными возможностями.

Добрынин считает необходимым дополнить последнюю статью соответствующим положением.

— А если смотреть вперед, также целесообразно проработать вопрос и по обязательному субтитрированию или сурдопереводу телевизионных программ, хотя бы новостных в эфирах государственных каналов, — добавил он.

Пока же речь идет о том, чтобы у каждого нового фильма была копия с титрами и тифлокомментарием. Но Диана Гурцкая обещает приложить максимум усилий к тому, чтобы вообще все сеансы в кинотеатрах были такими.

— Наличие наушников для тифлокомментирования никак не мешает обычному зрителю, сидящему рядом. Зато если придут мама с ребенком, мама не видит, а ребенок видит, они смогут смотреть фильм вместе. Мы должны двигаться в сторону инклюзии, включенности людей с ограниченными возможностями в общество, — говорит она. — То же касается и слабослышащих. Не думаю, что кому-то помешают субтитры, — считает она.

Диана Гурцкая отметила, что соответствующая идея возникла около трех лет назад.

— Нас активно поддержала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, обратившаяся к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Но правительство тогда выступило против. Однако нам удалось убедить Минкультуры, что это очень важно. Для производителей расходы по данному направлению — всего порядка 500 тыс. рублей, в масштабах стоимости фильма от $1 млн и выше — скромные средства, — полагает она.

Говоря о зарубежном опыте, Гурцкая отметила, что там функцию сопровождения фильмов титрами и тифлопереводом берет на себя гражданское общество. Это считается правилом хорошего тона и не требует законодательного регулирования.

В России ситуация иная, у нас делаются лишь первые шаги в этом направлении. Среди пионеров — Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова, режиссер Никита Михалков сделал копию с тифлопереводом своего фильма «Солнечный удар».

Что касается старых фильмов, такого обязательства не будет. При этом работа по адаптации классических кинопроизведений для инвалидов по зрению и слуху уже сейчас планомерно ведется Министерством культуры.

По мнению директора форума «Кино Экспо», бывшего исполнительного директора НП «Сообщество национальных кинотеатральных организаций «Киноальянс» Дмитрия Казуто, технически снабдить титрами и тифлокомментарием можно вообще все фильмы.

— Только это будет неудобно для тех, кто в этом не нуждается. Если говорить о кинотеатрах, на них требование к титрам не отразится. Расходы понесут выпускающие компании, — отметил он. — Идею же со специальными наушниками для всех фильмов считаю утопией.

В любом случае, по мнению Казуто, обсуждаемая ситуация не может быть массовой. К полной инклюзии общество не готово. Поэтому могут быть только отдельные кинотеатры или отдельные сеансы для инвалидов.

Ранее гендиректор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев заявил «Известиям», что организация показов фильмов с субтитрами не повлечет серьезных расходов для производителя, так как субтитры наносятся цифровым способом и это не удорожает процесс.

Гендиректор кинопрокатной компании P&I Films Марианна Ибрагимова рассказала, что идея Дианы Гурцкой реализуема, но опять же не для всех.

— Нужно думать о фестивалях и отдельных показах. Мы, например, выпускали фильм про людей с синдромом Дауна и раздавали билеты благотворительным организациям, — говорит она. — Но нужно с уважением относиться и к обычному зрителю. Если кино идет с субтитрами, зритель должен быть предупрежден и иметь альтернативу.

Бывший первый замминистра культуры, экс-председатель Госкино России Александр Голутва заявил, что поддерживает обязательство снабжать новые фильмы при получении прокатного удостоверения тифлокомментарием и титрами.

— Такая практика есть и в других странах. Но только если речь идет об отдельных сеансах, — подчеркнул он.

А директор Российской государственной библиотеки для слепых Татьяна Елфимова надеется, что в перспективе общество придет к тому, что здоровые и не очень зрители будут смотреть кино вместе.