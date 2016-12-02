Порядка 1,7 млн волонтеров ежемесячно приходят в российские НКО

Каждый месяц в российские НКО приходят 1,7 млн волонтеров, сообщил секретарь Общественной палаты РФ, сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.

По его словам, рост числа желающих принять участие в работе некоммерческих организаций и движений говорит о зрелости российского общества.

Бречалов отметил, что сегодня в России насчитывается 227 тыс. НКО, в которых работает в общей сложности около 1 млн человек.

«Развитие НКО, так называемого третьего сектора нашей экономики, позволит обеспечить работой до 10 млн человек», — подчеркнул он.



Секретарь Общественной палаты добавил, что сегодня Россия входит в топ-10 стран мира по соотношению средств, пожертвованных на благотворительные проекты, к размерам ВВП. Пожертвования на благотворительность составляют порядка 140 млрд рублей в год.

Говоря о работе ОНФ, Бречалов отметил, что по результатам работы проекта Народного фронта «За честные закупки» за три года в системе госзакупок было устранено 728 нарушений на сумму почти 230 млрд рублей.

