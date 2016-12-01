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В Калининграде в госсобственность вернули участок земли

Через него должна пройти автотрасса

В Калининградской области прокуратура признала законность изъятия земельного участка для государственных нужд.

Как сообщает ресурс kaliningradfirst.ru, этот участок необходим для реконструкции очереди кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны.

В начале октября агентство по имуществу Калининградской области и владелец участка заключили соглашение об обмене. Речь, в частности, шла о том, что местный предприниматель получит взамен этого другой участок, находящийся в собственности Калининградской области.

Рыночная стоимость изымаемой у гражданина земли — около 14,2 млн рублей. Рыночная стоимость земли, принадлежащей государству, — около 16,4 млн рублей. Разницу предпринимателю придется доплатить региональному агентству по имуществу.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

В Калининграде в госсобственность вернули участок земли

Через него должна пройти автотрасса

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