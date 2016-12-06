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Молодых специалистов ждут в магазинах и банках

Треть вакансий на рынке труда ориентированы на сотрудников без опыта работы

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

​​​​​​​Аналитики рекрутингового портала Career.ru составили рейтинг отраслей, которые в 2016 году стали самыми доступными и открытыми для кандидатов без опыта работы. Оказалось, что наибольшее количество вакансий для молодых специалистов в сферах торговли, финансового сектора и IT. Треть всех предложений на рынке труда ориентированы на «зеленых» соискателей.

Согласно результатам проведенного исследования, в 2016 году самыми открытыми отраслями для молодых специалистов стали розничная торговля (26% вакансий в этой сфере не требовало опыта от кандидата), финансовый сектор (15%) и IT (14%). Итого четверть рабочих мест в магазинах могут занять (и уже занимают) специалисты без опыта. Чуть меньше — в банках, консалтинговых, брокерских и IT-компаниях. 

Были проанализированы 2,4 млн вакансий, размещенных на сайтах hh.ru и career.ru с 1 января по 24 ноября 2016 года. 729 тыс. из них были рассчитаны на кандидатов без опыта работы.

— В розничной торговле и финансовом секторе большой объем рынка ориентирован на молодых специалистов без опыта. Существует большой спрос на персонал торговых залов и работников потребительского сектора в банках, где готовы учить людей уже на рабочем месте. В банках это касается в первую очередь специалистов по работе с частными клиентами и блока потребительских кредитов, — рассказала «Известиям» Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter.

— В нашей сети самые высокие показатели ротации приходятся на первый год работы сотрудника — либо мы расстаемся с человеком, который не может качественно выполнять работу, либо сотрудник решает, что предъявляемые требования слишком высоки, и покидает компанию, — рассказал «Известиям» Андрей Голубков, руководитель пресс-службы компании «Азбука вкуса».

Также, по мнению Андрея Голубкова, для розничной торговли отсутствие квалификации является скорее плюсом, ведь «зачастую прошлый опыт может только помешать». А перед выходом в торговый зал почти во всех сетевых магазинах новые сотрудники проходят обучение и даже сдают внутренние экзамены.

В финансовой сфере дела обстоят иначе. Заместитель генерального директора инвестиционной компании ООО «Элемент» Игорь Лумпов считает, что хорошо подготовить выпускников вузов для дальнейшей работы в финансовом секторе практически невозможно.

— Основная часть обучения происходит в реальных условиях, уже на работе. Но при этом для финансовой компании или подразделения банка, которое занимается операциями на фондовом рынке, основным источником свежих кадров являются именно молодые специалисты без опыта, — утверждает Игорь Лумпов. — Действительно хорошие и опытные работники в этой сфере востребованы, а значит, уровень их зарплат в разы, а то и десятки раз выше, чем у специалистов без опыта.

Чтобы сэкономить, компаниям приходится брать на работу «зеленых» выпускников.

В целом за 2016 год треть всех предложений на рынке труда предназначались для кандидатов без опыта — 729 тыс. вакансий из 2,4 млн, размещенных с начала года.

Кроме сфер розничной торговли, финансового сектора и IT, в рейтинг доступных для неопытных кандидатов попали строительство и недвижимость, маркетинг, автомобильный бизнес, металлургия. Меньше всего неоперенных соискателей ждут в престижных сферах энергетики и нефтегазовой отрасли. И это неудивительно — согласно рейтингу Forbes, нефтегазовые компании занимают первое место среди отраслей экономики с самым высоким уровнем оплаты труда топ-менеджеров (да и сотрудников среднего звена). Сегодня отрасли-кормилице не нужны специалисты, которых нужно вводить в круг и обучать с нуля.

Также эксперты отмечают наличие еще одной проблемы: завышенные финансовые ожидания молодых кандидатов.

— Как правило, соискатели ожидают получать на 10–15% больше, чем готовы предложить работодатели. А у молодых специалистов ожидания выше на 20–25%, — рассказала Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter.

По данным аналитиков портала Career.ru, реальная средняя зарплата, на которую в этом году могут рассчитывать специалисты без опыта в Москве, — 35 тыс. рублей, в Петербурге — 30 тыс. В других регионах — на 20–30% меньше: в среднем 24–25 тыс. рублей.

— Поколение молодых специалистов ждет особого подхода к себе, к организации работы, развитию и мотивации. Но далеко не все работодатели готовы брать на себя обязательства и соответствовать этим ожиданиям, ведь прием на работу — это взаимное соглашение о сотрудничестве, то есть и принятие «правил игры» работодателя, — отметила Ида Есипенок, директор по персоналу компании «АйТи».

По ее словам, зарплатные ожидания у молодых специалистов всегда были завышенные. Раньше на первом месте стояла возможность получения опыта и карьерного роста. А сейчас — роста зарплаты.

— Для молодого человека это нормально, ведь соискатель не знает об условиях рынка труда и искренне говорит о своем желании. Тут и возникает момент истины, когда выясняется разница во взгляде на будущее между специалистом и работодателем, — подытожила Ида Есипенок.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Молодых специалистов ждут в магазинах и банках

Молодых специалистов ждут в магазинах и банкахТреть вакансий на рынке труда ориентированы на сотрудников без опыта работы

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